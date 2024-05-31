16 Temmuz hangi burç? 16 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Antik çağlardan bu yana gezegenlerin ve yıldızların hareketleri insanoğlunun yaşamını etkileyen bir yol gösterici olarak kabul edilir. 16 Temmuz günü dünyaya gözlerini açanlar su elementinin yumuşaklığı, naifliği ve duygusallığı ile hayat bulur. Bu özel günde doğanlar yaşamlarında hep çevreleri için bir kılavuz olma misyonu yüklenirler. Bu yazımızda 16 Temmuz hangi burç, bu burcun yükseleni, özellikleri ve 16 Temmuz ile ilgili genel astrolojik verileri paylaşacağız.

16 Temmuz Burcu Ne?

16 Temmuz hangi burç sorusu burçlar kuşağındaki 12 burçtan yengeç burcuna tekabül eder. Yengeç burçları Zodyak’ın dördüncü burcudur. Yönetici gezegeni Ay olan yengeç burcunun elementi ise sudur. Aslında güneş burcunun yanında bir de kişilik ve mizacımız üzerinde belirleyici olan yükselen burcu vardır. 16 Temmuz yükseleni nedir sorusuna baktığımızda ise doğum saati ve doğum yeri bilgilerine gereksinmemiz olduğunu görürüz.