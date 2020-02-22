REYTİNG SONUÇLARI 21 ŞUBAT CUMA

21 Şubat tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanıyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oluyor. İşte 21 Şubat 2020 Cuma reyting listesi...