"Ama yeni kazılarda farklı türler çıkarsa onları da paylaşacağız. Korunaklı olarak tüm araştırmacılara açık olacak. Fosil ormanları genelde ya dik ya da yatık olabiliyor. Burası elimizdeki verilere göre ağaçları yatık vaziyette olan bir fosil ormanı. Bu, 20-21 milyon yıl önce oluşmuş bir jeolojik miras."