21 Haziran en uzun gün: Yaz gündönümü nedir, neler yaşanır?
Yaz gündönümünün gerçekleştiği 21 Haziran, Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun günü olarak bilinir. İşte Güneş'in en yüksek noktaya ulaştığı bu özel gün hakkında detaylar...
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21 Haziran'da, Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun günü olan yaz gündönümü gerçekleşecek. Bu özel günde Güneş, Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla vuracak ve en uzun gün ışığı süresi yaşanacak. İşte detaylar...
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GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?
Gün dönümü, yılda iki kez meydana gelen ve Güneş'in gökyüzünde en yüksek veya en alçak noktaya ulaştığı anları ifade eder. Bu olaylar, Dünya'nın eksen eğikliği ve yörüngesel hareketlerinden kaynaklanır.
Gün dönümleri, kuzey yarımkürede yaz ve kış başlangıçlarına işaret ederken, güney yarımkürede tam tersi şekilde kış ve yaz başlangıçlarına işaret eder.
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21 HAZİRAN'IN ÖZELLİĞİ NEDİR?
21 Haziran, kuzey yarımkürede yaz gündönümü olarak bilinir ve bu tarihte Güneş, Yengeç Dönencesi üzerinde dik açıyla yer alır. Bu durum, kuzey yarımkürede yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı anlamına gelir.
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Güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği bu dönemde, kuzey yarımkürede yaz mevsimi başlar. Güneş, bu tarihte gökyüzünde en yüksek noktaya ulaşır ve bu olay "Yaz Gündönümü" olarak adlandırılır. Bu tarih aynı zamanda astronomik yazın başlangıcıdır.
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EN UZUN GÜN TÜRKİYE'DE HANGİ ŞEHİRDE YAŞANACAK?
En uzun günü ülkemizde Sinop yaşayacak. Yarından itibaren yaz mevsimi boyunca geceler daha uzun, gündüzler daha kısa sürecek.