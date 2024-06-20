21 Haziran'da ne olacak, günler kısalıyor mu? 21 Haziran neden yılın en uzun günüdür?

Yaz gün dönümü: Genellikle 20 veya 21 Haziran'da gerçekleşir ve Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz ve en kısa gece yaşanır. Bu tarihte, Güneş en yüksek noktasına ulaşır ve yaz mevsimi başlar.

Kış gün dönümü: 21 veya 22 Aralık'ta gerçekleşir ve Kuzey Yarımküre'de en kısa gündüz ve en uzun gece yaşanır. Bu tarihte, Güneş en düşük noktasına ulaşır ve kış mevsimi başlar.