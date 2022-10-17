Cilt matlaşır, saçlar ve tırnaklar kırılmaya başlar. Bunlar sağlıksız bir bedenin temel göstergeleri arasında sayılır. Sizin de vücudunuzda böyle belirtiler varsa vakit kaybetmeden detoks uygulaması yapabilirsiniz. Detoks diyeti sayesinde fazla kilolarınızdan kurtulmakla kalmaz bedensel ve zihinsel olarak da sağlığınıza kavuşursunuz.

Toksin fazlalığı kansere bile neden olabildiği için acilen toksinlerin atılması gerekir. Gün içinde yorgunluk ve zihinsel odaklanma zorluklarına bile yol açan toksinleri vücuttan atmanın en kolay yolu detoks uygulamaktır. Detoks diyeti sayesinde vücudunuzdaki ödemi de atabilirsiniz. Biz de bu içeriğimizde 21 günlük detoks diyet listesi: 21 günlük detoks diyeti nasıl yapılır? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tüm merak edilenler…

21 Günlük Detoks Diyeti Kaç Kilo Verdirir?

21 günlük detoks diyeti kaç kilo verdirir? Diye soranlara bu durumun kişiden kişiye değişebileceğini ancak ortalama 5 ile 9 kilo arasında verilebileceğini söyleyebiliriz.

21 Günlük Detoks Diyeti Listesi

Sizler için 21 günlük detoks diyeti listesi örneği hazırladık;

Sabah; 2 tane ceviz ve bir çay bardağı tarçınlı ılık süt.

Ara öğün; 1 tane haşlanmış yumurta ve yeşil salata.

Öğlen; 6 kaşık kuru baklagillerden istediğiniz bir yemek veya bir porsiyon haşlanmış sebze. Yanında bir bardak ayran veya 3-4 kaşık yoğurt.

Ara öğün; 10-15 tane çiğ badem ya da bir avuç tuzsuz leblebi, 1 fincan yarım yağlı sütlü şekersiz filtre kahve.

Akşam; yeşil salata, 1 tabak haşlanmış sebze, 3-4 kaşık yoğurt.

Ara öğün; karanfil çayı.

Detoks Diyeti Nedir?

Detoks diyeti nedir diye merak edenlere öncelikle bu diyetin metabolizmayı hızlandırarak toksinlerin atılmasına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda bir günlük örneğini verdiğimiz detoks diyetine 21 gün devam ederek hızlı bir şekilde ödem atıp kilo verebilir ve toksin atabilirsiniz. Detoks diyeti yaparken en az 3 litre su için 45 dakika yürüyüş de yaparsanız etkisi daha kalıcı ve hızlı olacaktır.

Detoks Diyeti Nasıl Yapılır?

Detoks diyeti nasıl yapılır? Diye soranlara öncelikle bu diyeti yaparken her gün en az 3 litre su içmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Bu diyeti yaparken kafein alımını minimuma indirmeniz sizler için daha faydalı olacaktır. Detoks diyeti yaparken tuz tüketmeyin. Çünkü tuzun fazla alınması ödeme neden olur ve şişkinlik yapar. Detoks diyetinde bol sebze ve meyve tüketebilirsiniz. Doğal şeker kaynağı olan meyveleri tüketerek tatlı ihtiyacınızı baskılayabilirsiniz. Bu diyet esnasında rafine şeker tüketiminden kaçınmanız gerekir.

Bol bol çiğ kuruyemiş tüketebilirsiniz. Detoks diyetinin temelini sebzeler oluşturur. O yüzden bol bol sebze ve yeşillik yiyebilirsiniz. Ancak yağ tüketiminden kaçının. Eğer illaki yağ tüketmek isterseniz kaşık ile sınırlandırarak zeytinyağı tüketebilirsiniz. Her gün ortalama 1 saat egzersiz ya da yürüyüş yapmanız diyetin etkisini arttırır. Diyet yaparken kefir, ayran, süt ve yoğurt tüketimine mutlaka özen gösterin. B ve C vitamini almak bu diyet esnasında çok önemlidir. Bu vitaminleri sebze ve meyvelerden alabilirsiniz. Eğer ihtiyaç duyarsanız vitamin takviyesi de alabilirsiniz.

Detoks Diyeti Ne İşe Yarar?

Detoks diyeti ne işe yarar? Sorusu bu diyeti denemek isteyenler tarafından mutlaka sorulur. Detoks kişiye düzenli ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazandırırken hızlı bir şekilde kilo vermeyi de hedefler. Detoks diyeti yapan kişilerin öncelikle beden faaliyetleri düzene girer ve hızlı bir şekilde toksin atarlar. Detoks diyeti sayesinde zihin ve beden canlanır, konsantrasyon artar. Kısa zamanda cilt parlar ve aydınlanır. Vücuttaki ölü deriler atılır. Ödem atılır ve hızlı kilo verilir. İç organlar korunur.