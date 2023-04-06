1. YAPAY ZEKA GELECEKTE İNSANLARI KÖLELEŞTİREBİLİR Mİ?

Günümüzde ortaya çıkan yapay zeka teknolojileri birçok insanın iş kaybına uğramasına neden olmay başladı bile. Ancak durum daha da kötü olabilecek bir potansiyele sahip. The Uncreative Agency, yapay zeka üreten DDB EMEA sorumlusu Georhe Stakov konuya dair şunları söylüyor

‘‘İnsanlar yeni teknolojilerin etkilerini kısa vadede abartma, uzun vadede ise küçümseme eğiliminde. Bu durum Amara Kanunu olarak biliniyor. Şu anda yapay zekâ furyasının zirvesindeyiz ve insanlar önümüzdeki birkaç yıl içinde beyaz yakalı işlerin GPT-4 tarafından yok edileceği konusunda paniğe kapılıyor.’’

Ancak Stakhov 2050 yılında yapay zekanın dünya işleyişini "kökten" değiştireceğini söylüyor.