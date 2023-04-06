2. İNSANLAR ÇİP TAKTIRACAK
Londra'da teknoloji PR ve iletişim danışmanlığı şirketi olan Gallium Ventures'ın kurucusu Heather Delaney, 2050 yılına kadar birçok insanın vücuduna çip yerleştirileceğini ve böylece kendilerini geliştireceklerini söylüyor.
Vücudun yaşamsal faaliyetlerini izleyen bu çipler devamlı oalark sağlık durumları hakkında veri sağlayacak. Hatta Delanay'ın elinde kapıları açmasını sağlayan bir çip bile mevcut.
Delaney ‘‘2050'ye doğru baktığımda sağlık durumunu, performansını ya da refahını iyileştirmek isteyen insanların bazı biyolojik yönlerini değiştirdiği yöntem olan biohacking de dahil olmak üzere teknolojide bir dizi alanda büyüme görmeyi bekliyorum. Elime yerleştirilen bir çip sayesinde kapıları açabiliyorum ve insanları şirketimin web sitesine, sosyal medyaya ve birkaç örneğe yönlendirebiliyorum" diyor.