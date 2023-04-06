6. GÜVENLİK KARTI
Uçak yolculuğunda bulunan güvenlik kartları özellikle en basit ve anlaşılır şekilde tasarlanır. Kaza anında ne yapılması gerektiğine dair bütün bilgiler hemen hemen yer alır.
Güvenlik kartlarının neden bu kadar önemli olduğunu daha net bir şekilde ifade edelim; 1996 yılında, Etiyopya'dan Kenya'ya giden Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 767 tipi yolcu uçağı hava korsanları tarafından kaçırıldı.
Ancak hava korsanları, gitmek istedikleri hedefe hiçbir zaman ulaşamadı. Çünkü uçak trajik bir şekilde yere çakıldı. Uçaktaki 175 yolcudan yalnızca 50'si kurtuldu. Kurtulanların ortak özelliği ise havalanmadan önce güvenlik kartlarını okumuş olmalarıydı. Bu sayede diğer pek çok yolcunun aksine uçaktaki can yeleklerini doğru şekilde kullandılar ve hayatta kaldılar.