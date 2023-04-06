Ancak bu rapor her uçak kazasında hayatta kalan insan sayısının 100 üzerinden 95 olduğu anlamına gelmiyor. Rapora göre, ölümlerin büyük bir bölümü, uçak yerdeyken ve kazanın neden olduğu yangınlardan dolayı gerçekleşiyor.

Peki, bir uçak kazasından canı olarak çıkabilmek için ne yapılmalı?