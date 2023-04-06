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Uçak kazasından kurtulmanın 9 yolu uzmanlar tarafından açıklandı!

Uçak kazasından kurtulmanın 9 yolunu uzmanlar açıkladı!

Bazı uzmanlara göre bir uçak kazasından sağ çıkmak mümkün. Hayatta kalma şansınızı arttırmak için yapabileceğiniz birkaç yöntem bulunuyor.

Giriş: 06.04.2023 - 15:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, 2001 yılında bir rapor yayınladı. Rapora göre 1983 - 2000 yılları arasında ülkede hava taşımacılığı alanında meydana gelen kazalarda, "Hayatta kalma" oranı incelendi.

    Raporda ortaya çıkan uçak kazalarında hayatta kalma oranı ise pek çok insanı şaşırtacak derecede yüksek çıktı, yüzde 95,7.

  • Ancak bu rapor her uçak kazasında hayatta kalan insan sayısının 100 üzerinden 95 olduğu anlamına gelmiyor. Rapora göre, ölümlerin büyük bir bölümü, uçak yerdeyken ve kazanın neden olduğu yangınlardan dolayı gerçekleşiyor.

    Peki, bir uçak kazasından canı olarak çıkabilmek için ne yapılmalı?

  • 1. KOLTUĞUNUZUN DURUŞU ÖNEMLİ

    Uçak kazalarının en çok hangi zamanlarda meydana geldiği incelendiğinde, önce çıkan iki unsur var; iniş ve kalkış zamanı. Yani istatiklerin söylediklerine göre uçak iniş veya kalkıl yaparken "Koltuğunuzu dik pozisyona getirin" uyarısını boşuna yapılmıyor.

    Birçok uzman uçak kazası ile karşı karşıya kalındığında koltukların dik pozisyonda olmasının hayatta kalabilmeyi artıracağını söylüyor.

  • 2. PANJURLARI GERÇEKTEN KAPATMAYIN

    Özellikle iniş ve kalkış anında uyanık olunması tavsiye edilir. Ayrıca panjurların açık olması da önemlidir. Çünkü bu gereksiz gibi gözüken detay oldukça hayat kurtarıcı bir özelliğe sahip. Nedeni ise herhangi bir kazadan sonra dışarıyı görebilir ya da dışarıdaki insanlar sizi pencereden görebilirler. 

  • 3. UÇAĞIN EN GÜVENLİ BÖLGESİ

    Bazı uzman isimlere göre bir uçak kazasında hangi koltukta oturduğunuzun bir önemi yok.  Ancak istatikler farklı konuşuyor, yapılan araştırmalara göre arka koltuklarda oturmak bir kaza anında sağ kalma ihtimalini yüzde 40 artırıyor.  Elbette uçağın nasıl kaza yapacağına göre değişse bile arka koltular kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayabilir.

  • 4. GÖREVLİLERİ DİNLEYİN

    Görevliler özelikle güvenlik talimatları hakkında bilgi verdikleri zaman dinlenmeleri gerekiyor. Birçok uzman bu kuralın uçak kazası sırasında veya sonrasında hayat kurtarıcı etkisi olduğunu söylüyor. 

    Kaza anında şok etkisi ile size söylenen talimatları anlayamazsınız bu nedenle doğaçlama davranırsınız ve bu esnada yapmanız gerekenleri sadece öğrendiklerinizle yerine getirirsiniz.

     

  • 5. KIYAFET TERCİHİ

    Uzmanlar uçak yolculuğu sırasında kıyafet seçerken sandalet ve topuklu gibi ayakkabıların giyilmemesi gerektiğini söylüyor. Olası bir kazada hızlı hareket etmenizi engelleyebilir.

    Bunun yanı sıra, uzun kollu elbiseler ve pantolonun en doğru tercih olduğu belirtiliyor. 

  • 6. GÜVENLİK KARTI

    Uçak yolculuğunda bulunan güvenlik kartları özellikle en basit ve anlaşılır şekilde tasarlanır. Kaza anında ne yapılması gerektiğine dair bütün bilgiler hemen hemen yer alır. 

    Güvenlik kartlarının neden bu kadar önemli olduğunu daha net bir şekilde ifade edelim; 1996 yılında, Etiyopya'dan Kenya'ya giden Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 767 tipi yolcu uçağı hava korsanları tarafından kaçırıldı. 

    Ancak hava korsanları, gitmek istedikleri hedefe hiçbir zaman ulaşamadı. Çünkü uçak trajik bir şekilde yere çakıldı. Uçaktaki 175 yolcudan yalnızca 50'si kurtuldu. Kurtulanların ortak özelliği ise havalanmadan önce güvenlik kartlarını okumuş olmalarıydı. Bu sayede diğer pek çok yolcunun aksine uçaktaki can yeleklerini doğru şekilde kullandılar ve hayatta kaldılar.

  • 7. ALKOL VE UYKU İLACINDAN UZAK DURUN

    Kaza anında sarhoş yada uykulu olmak hayatta kalmanıza yardımcı olmaz.

  • 8. BAGAJINIZ İÇİN UĞRAŞMAYIN

    Kazadan sonra bagajınzı unutun. Bunun ne gibi bir faydası olur derseniz 2019 yılında Rusya'da meydana gelen uçak kazasına göz atmak gerekebilir.

    2019 yılında Rusya'nın Sheremetyevo havaalanında bir uçak kazası meydana geldi. İlk raporlara göre korkulacak bir kaza değildi. Yolcuların çoğu yara almadan kurtuldu, ancak yolcular görevlilerin tüm uyarılarına rağmen uçağın içerisindeki bagajlarını almak için çok uzun süre bekledi. Daha sonra meydana gelen kargaşa ve izdihamdan 41 kişi hayatını kaybetti.

  • 9. TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ

    Temel ilk yardım bilgisine sahip olmak, hayatın her alanında önemli. Bununla beraber uçaklarda gerektiği zamanlarda kemerinizi takmak gibi basit kurallar da var. Ne kadar basit gibi gözükse de kaza anında veya ani kalkış, fren gibi durumlarda fırlamanızı engelleyen tek araç kemerdir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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