2025 Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TCMB yıllık, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerini paylaştı
Temmuz enflasyon rakamları, ekonomi gündeminin ana konularından biri olmaya devam ediyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, yılın ikinci 6 aylık enflasyon rakamları şekillenmeye başlayacak. Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz." ifadelerini kullanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz." dedi. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Peki, Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Yıllık, 12 ve 24 ay sonrası için enflasyon beklentileri ne yönde? İşte, detaylar...
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Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kala, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. Açıklanacak verilerle birlikte, yılın ikinci yarısına dair ekonomik beklentiler şekillenmeye başlayacak. Kamu çalışanları ve emekliler açısından büyük önem taşıyan 6 aylık enflasyon farkının ilk göstergesi olacak bu veri, aynı zamanda maaş artışlarının belirlenmesinde de kritik rol oynayacak. Temmuz enflasyon verileri için geri sayım başlarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, önümüzdeki 12 ve 24 aylık döneme ilişkin enflasyon beklentilerini ortaya koydu. Peki, Temmuz enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, konuya dair son gelişmeler...
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2025 HAZİRAN ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
2025 Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35,05 oldu.
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2025 TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ağustos, Pazar gününe denk geldiği için TÜİK Temmuz enflasyon verilerini 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.
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YILIN İLK 6 AYINA AİT ENFLASYON ORANLARI
2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
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TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 29,66 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,56 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,35 iken, bu anket döneminde yüzde 17,08 olarak gerçekleşmiştir.
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12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,58 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 50,21 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 18,34 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,67’sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 39,34’ünün beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 32,79’unun beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,91 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 25,00 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 39,79 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,76‘sının beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 29,41‘inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 41,18‘inin beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlenmektedir
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"KALICI FİYAT İSTİKRARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini bildirerek, "Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Temmuz 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne ilişkin paylaşım yaptı.
Enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ettiğine, hane halkında ise arttığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Reel sektör ve hane halkı beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldı. Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."
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"ENFLASYONDA YIL SONUNDA YÜZDE 30'UN ALTINI GÖRECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, yıl sonu enflasyon beklentisine ilişkin soru üzerine, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.
Orta Vadeli Programı şekillendirirken dört başlık koyduklarını ve programı başarıyla hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:
"Büyüme ve istihdamda dünya ile mukayese ettiğimizde oldukça iyi bir performansımız var. Depremin etkilerine rağmen büyümeyi ve istihdam artışını sürdürüyoruz. Cari açıkta çok olumlu gelişmeler var. Geçen yıl turizm gelirlerimiz 61 milyar doları geçti. Finansal göstergelerimizde de son derece olumlu bir gidişat var. Enflasyonda geçen yıl en yüksek zirveyi 75,5 ile mayısta gördük. O tarihten bugüne 13 aydır üst üste yıllık enflasyon oranı geriliyor. Yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz. Beklentimiz bu şekilde. Gelecek yıl onlu rakamlar daha sonraki dönemde de tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturacağız."
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