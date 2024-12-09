2025 Resmi tatil takvimi: Bu yıl resmi tatiller ne zaman ve hangi güne denk geliyor?
Resmi tatiller takvimi yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, öğrenciler ve özel kurumlardaki işçiler yeni yılda resmi tatillere göre plan yapıyor. İşte 2025 Resmi tatiller takvimi ile 2025 resmi tatiller hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı!
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Resmi tatiller takvimi yeni yılın gelişiyle birlikte vatandaşların odağında yer aldı. Bu yıl gerçekleştirilecek olan bu tatil günleri; 2025 resmi tatillerin içerisinde yer alıyır. Ülkemizde milli öneme sahip günler, dini ve milli bayramlar resmi tatil ilan edilmiştir. Peki, bu yılki resmi tatiller hangi güne denk geliyor? İşte 2025 Resmi tatiller takvimi
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RESMİ TATİL TAKVİMİ 2025
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Kurban Bayramı Arifesi-5 Haziran 2024, Perşembe,
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Kurban Bayramı 1. Günü-6 Haziran 2024, Cuma,
Kurban Bayramı 2. Günü-7 Haziran 2024, Cumartesi,
Kurban Bayramı 3. Günü-8 Haziran 2024, Pazar,
Kurban Bayramı 4. Günü-9 Haziran 2024, Pazartesi,
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba
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