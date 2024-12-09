Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 2025 Resmi tatil takvimi: Bu yıl resmi tatiller ne zaman ve hangi güne denk geliyor?

        2025 Resmi tatil takvimi: Bu yıl resmi tatiller ne zaman ve hangi güne denk geliyor?

        Resmi tatiller takvimi yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, öğrenciler ve özel kurumlardaki işçiler yeni yılda resmi tatillere göre plan yapıyor. İşte 2025 Resmi tatiller takvimi ile 2025 resmi tatiller hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Resmi tatiller takvimi yeni yılın gelişiyle birlikte vatandaşların odağında yer aldı. Bu yıl gerçekleştirilecek olan bu tatil günleri; 2025 resmi tatillerin içerisinde yer alıyır. Ülkemizde milli öneme sahip günler, dini ve milli bayramlar resmi tatil ilan edilmiştir. Peki, bu yılki resmi tatiller hangi güne denk geliyor? İşte 2025 Resmi tatiller takvimi

        • 2

          RESMİ TATİL TAKVİMİ 2025

          Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

          Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

          Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

          Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

          Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

          Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

          Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

          Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

          Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

          Kurban Bayramı Arifesi-5 Haziran 2024, Perşembe,

        • 3

          Kurban Bayramı 1. Günü-6 Haziran 2024, Cuma,

          Kurban Bayramı 2. Günü-7 Haziran 2024, Cumartesi,

          Kurban Bayramı 3. Günü-8 Haziran 2024, Pazar,

          Kurban Bayramı 4. Günü-9 Haziran 2024, Pazartesi,

          Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,

          Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,

          Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Habertürk Anasayfa