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        Haberler Bilgi Gündem 2025 Regaip Kandili ne zaman, 2 Ocak yarın kandil mi? Regaip Kandili anlam ve önemi nedir?

        2025 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili anlam ve önemi

        Regaip Kandili için bekleyiş başladı. Üç ayların habercisi olarak kabul gören Regaip Kandili'nin tarihi, anlam ve önemi gündemdeki yerini aldı. Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak edilmektedir. Bu önemli günü ibadet ederek geçirmek isteyenler için, "2025 Regaip Kandili ne zaman, yarın kandil mi? Regaip Kandili anlam ve önemi nedir?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte 2025 Regaip Kandili tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 20:10 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:10
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        • 1

          Üç aylar, 1 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başladı. Bu kapsamda yılın ilk kandil gecesi Regaip Kandili tarihi merak edilen konular arasında yer aldı. Regaip, kelime anlamı olarak 'kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış' anlamını taşımaktadır. "Rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul edilen Regaip Kandili tarihi ve ibadetleri araştırılmaya başlandı. Peki, "2025 Regaip Kandili ne zaman, 2 Ocak yarın kandil mi? Regaip Kandili anlam ve önemi nedir?" İşte detaylar...

        • 2

          2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

          Regaib Kandili 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.

        • 3

          REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

          Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

          Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

        • 4

          REGAİP NE DEMEK?

          Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

        • 5

          2025 KANDİL GÜNLERİ

          Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

          Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

          Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

          Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

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