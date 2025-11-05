Habertürk
        2025 Kasım sıfır otomotiv indirim kampanyaları başladı: Bu ay hangi markalarda indirim var Opel, Nissan, TOGG, PEUGEOT,JAECOO

        2025 Kasım sıfır otomotiv indirim kampanyaları başladı! Bu ay hangi markalarda indirim var?

        2025 Kasım ayı itibarıyla otomotiv markaları, sıfır kilometre araç kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Yeni bir otomobil sahibi olmayı planlayan ya da mevcut aracını yenilemeyi düşünen tüketiciler için markalar, nakit alım desteği, takas desteği, faizsiz veya düşük faizli kredi seçenekleriyle çeşitli finansman imkanları sunuyor. İşte markaların Kasım ayına özel güncel sıfır araç kampanyaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 15:04 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:04
        • 1

          NISSAN

          Nissan Juke

          Sınırlı sayıda Yeni Nissan Juke Tekna MT, 1.549.000 TL'lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla Nissan yetkili satıcılarında alıcılarını bekliyor.

          Tekna DCT ve üst donanım seviyelerinde (N-Design, N-Sport, Platinum, Platinum Premium) 100.000 TL'ye varan nakit alım desteği veya bireysel ve ticari müşterilere özel %0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

          Yeni Nissan Qashqai

          Mild Hybrid ve e-POWER motor seçenekleriyle hem performans hem de verimlilik sunan Yeni Nissan Qashqai, Kasım ayına özel 400.000 TL'ye varan nakit alım desteği ile satışa sunuluyor.

          Ticari müşteriler, belirli versiyonlarda (Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium) 600.000 TL'ye kadar 12 ay %0 faizli ticari kredi imkanından yararlanabiliyor.

          Sınırlı sayıda Qashqai Mild Hybrid Designpack, 1.999.000 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışta.

        • 2

          NISSAN

          Nissan X-Trail

          X-Trail Platinum 2.899.000 TL'lik kampanyalı fiyatla satışa sunuluyor.

          Ticari müşteriler Platinum Premium versiyonunda 1.000.000 TL 12 ay %0 faizli kredi imkanından yararlanabiliyor.

          Yeni Nissan Townstar

          Yeni Nissan Townstar’ın elektrikli Van ve Combi modellerinde 800.000 TL'ye kadar 12 ay %0 faizli kredi imkanı bulunuyor.

          Uzun şasi L2 Van Townstar’ın benzinli versiyonlarında 500.000 TL kredi avantajı ve 50.000 TL nakit alım desteği sunuluyor.

          Uzun vadeli ticari kredi seçenekleri Kasım ayında geçerli.

        • 3

          OPEL

          Opel Corsa: 150.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

          Opel Astra: 300.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

          Opel Frontera Hybrid: 48V hibrit teknolojisine sahip model için 150.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.

          Opel Mokka: 300.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği uygulanıyor.

          Opel Grandland: İşletmelere özel olarak 400.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

          Opel Corsa Elektrik: 300.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışta. GS donanım seviyesinde sunuluyor.

          Opel Frontera Elektrik: 300.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. GS donanım seviyesinde sunuluyor.

          Opel Zafira: 450.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği veya nakit alım indirimi uygulanabiliyor.

          Opel Combo: Essential ve Edition donanım seviyelerinde 600.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Tüm Combo modellerinde krediye alternatif olarak nakit indirim seçeneği bulunuyor.

          Opel Combo Cargo: 600.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.

          Opel Vivaro Cargo: 5.3 m³ hacmindeki Ultimate versiyonunda 450.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. 6.1 m³ hacmindeki Ultimate XL versiyonunda 600.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği uygulanıyor.

          Opel Vivaro City Van: 600.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit alım indirimi seçeneği geçerli.

          Opel Movano: 600.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği veya nakit alım indirimi uygulanabiliyor.

        • 4

          JAECOO

          JAECOO 7 Revive (4x2): Kasım ayına özel 2.170.000 TL’den başlayan fiyatla sunuluyor. Ticari müşterilere özel 400.000 TL 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği geçerli.

          JAECOO 7 Evolve (4x4): Kasım ayına özel 2.380.000 TL’den başlayan fiyatla sunuluyor. Ticari müşterilere özel 400.000 TL 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

        • 5

          TOGG

          T10X V2: Bireysel kullanıcılara anlaşmalı bankalar aracılığıyla 800.000 TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve 66.667 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor. Ayrıca 1.700.000 TL krediye %2,57 faizli, 48 ay vadeli ve 71.578 TL aylık geri ödemeli seçenek bulunuyor.

          T10F V2: 800.000 TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve 66.667 TL aylık geri ödemeli seçenek geçerli. Alternatif olarak 1.700.000 TL krediye %2,57 faizli, 48 ay vadeli ve 71.578 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor.

          T10X V2 4More Obsidiyen: 1.500.000 TL krediye %2,52 faizli, 36 ay vadeli ve 71.564 TL aylık geri ödemeli seçenek ile 800.000 TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve 66.667 TL aylık geri ödemeli seçenek geçerli.

          T10F V2 4More: 1.500.000 TL krediye %2,52 faizli, 36 ay vadeli ve 71.564 TL aylık geri ödemeli seçenek ile 800.000 TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve 66.667 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor

          T10X V2 ve T10F V2 (Kurumsal kullanıcılar): 4More dahil olmak üzere 1.900.000 TL krediye %2,75 faizli, 48 ay vadeli ve 73.644 TL aylık geri ödemeli seçenekten yararlanılabiliyor.

        • 6

          PEUGEOT

          PEUGEOT 3008 (Allure): Tüzel müşterilere özel 170.000 TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.

          PEUGEOT 2008 (Allure): Bireysel müşterilere özel 150.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 300.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 1,84 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

          PEUGEOT 2008 (GT): Tüzel müşterilere özel 150.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

          PEUGEOT E-2008: Tüzel müşterilere özel 200.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.

          PEUGEOT 408 (GT): Tüzel müşterilere özel 120.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

          PEUGEOT 408 (Allure): Bireysel müşterilere özel 120.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

        • 7

          PEUGEOT

          PEUGEOT E-308: Tüzel müşterilere özel 300.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.

          PEUGEOT 5008 (GT): Tüzel müşterilere özel 170.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

          PEUGEOT E-208: Bireysel müşterilere özel 300.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.

          PEUGEOT Rifter: Bireysel müşterilere özel 500.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi seçenekleri bulunuyor.

          PEUGEOT Partner Van: 400.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli veya 3 ay ertelemeli ticari kredi olanakları geçerli.

          PEUGEOT Expert Traveller / Expert Van: 400.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli ticari kredi seçenekleri sunuluyor.

          PEUGEOT Boxer Van (3,5 Ton): 600.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli ve 3 ay ertelemeli ticari kredi seçeneği geçerli.

          PEUGEOT Hafif Ticari Modeller (Genel): Tüm modellerde 3 ay ertelemeli kredi olanaklarından yararlanılabiliyor.

        Habertürk Anasayfa