Hac kurası ne zaman çekilecek? 2025 Hac kurası takvimi için gözler Diyanet açıklamasında!
2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5-27 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Kayıt sürecinin sona ermesinin ardından binlerce hacı adayı, 2025 Hac kurası takvimi araştırmalarına başladı. Hac kura çekimi tarihi için Diyanet İşler Başkanlığı açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2024 Hac kurası ne zaman çekilecek, belli oldu mu? İşte detaylar…
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5 Eylül’de başlayan Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül tarihinde sona erdi. Kutsal topraklara gitmek isteyen binlerce hacı adayı, belirtilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından kura çekilişi gerçekleştirilecek. Bu sebeple tüm gözler Hac kurası takvimi için Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, 2024 Hac kurası ne zaman çekilecek, belli oldu mu? İşte Diyanet ile hac kura çekimi tarihi ile ilgili detaylar.
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HAC KURASI 2025 NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce hacı adayı, kura çekimi için geri sayıma geçmiş durumda.
Ancak 2025 Hac kuralarının çekileceği tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl kura çekimi, 2 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Buna göre, bu yıl kuraların Ekim ayının son günlerinde ya da Kasım ayı başında çekilmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
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HAC AYLARI HANGİLERİ?
Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevvâl ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden dolayı bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menâsikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl’den itibaren girilebilmesi bakımındandır.
Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi‘, 2/132-133).
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