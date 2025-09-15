Bankalar, yeni müşterilerine yönelik faizsiz kredi kampanyalarını devam ettiriyor. Şu anda beş ayrı banka, yalnızca yeni müşterilere özel faizsiz kredi ve nakit destek imkânı sunuyor. 3 ile 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödenebilen bu kredilerde tutar 90 bin liraya kadar olabiliyor. İşte faizsiz kredi sağlayan bankaların listesi…