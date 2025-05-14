2025 Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? İşte ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve ücreti

Milyonlarca sürücü, eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan sürenin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı’ndan gelen son açıklamaya göre, bu konuda verilen süre bir kez daha uzatıldı. Bu kapsamda belirtilen tarihe kadar yenileme işlemini tamamlamayan sürücüler, ehliyetlerini yasal olarak kullanamayacak. Peki, 2025 yılı itibarıyla ehliyet yenilemenin son günü ne zaman? İşte yenileme süreciyle ilgili gerekli belgeler, başvuru detayları ve ücret bilgileri...