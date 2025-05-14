2025 Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? İşte ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve ücreti
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için bir süre tanımıştı. Bu süre zarfında, tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden yapılabilen başvurularda; geçerli bir sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 TL tutarında yenileme ücreti talep ediliyor. Belirlenen süre içerisinde ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin belgeleri geçersiz kabul edilecek. İşte, ehliyet yenileme işlemi için son tarih ve başvuru sırasında gerekli olan belgelerin listesi...
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Milyonlarca sürücü, eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan sürenin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı’ndan gelen son açıklamaya göre, bu konuda verilen süre bir kez daha uzatıldı. Bu kapsamda belirtilen tarihe kadar yenileme işlemini tamamlamayan sürücüler, ehliyetlerini yasal olarak kullanamayacak. Peki, 2025 yılı itibarıyla ehliyet yenilemenin son günü ne zaman? İşte yenileme süreciyle ilgili gerekli belgeler, başvuru detayları ve ücret bilgileri...
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EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI
Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.
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Yerlikaya şunları söyledi:
"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.
Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.
Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."
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EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.
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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.
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EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?
2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Temmuz 2025'i açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.
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