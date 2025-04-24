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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Aile Yılı indirimleri: Ailelere özel indirimli THY yurt içi ileti, TCDD tren bileti, sinema ve otobüs bileti

        2025 Aile Yılı indirimleri: İşte ailelerin indirimli bir şekilde yararlanabileceği kampanyalar

        2025'in "Aile Yılı" olarak belirlenmesinin ardından, aile yapısını desteklemeye yönelik pek çok uygulama hayata geçirildi. Bu doğrultuda, aile bireyleri uçak biletlerinden sinema ve tiyatro etkinliklerine, şehirler arası otobüs yolculuklarından çeşitli ulaşım hizmetlerine kadar birçok alanda indirimli tarifelerden yararlanabiliyor. İşte, 2025 Aile Yılı indirimleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 17:27 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:27
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        • 1

          2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından, ailelere özel birçok indirim haberi arka arkaya geldi. Bu kapsamda, şehirler arası ulaşım hizmetlerinden kültürel etkinliklere, uçak biletlerinden sinema ve tiyatro gösterimlerine kadar birçok alanda ailelere özel indirimler sağlanıyor. İşte, 2025 Aile Yılı çerçevesinde sunulan indirimlerin detayları...

        • 2

          AİLELERE YÜZDE 40 İNDİRİMLİ BİLET

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını bildirdi.

          Uraloğlu, söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi vererek, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirler arası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak. eni düzenleme 17 Mart Pazartesi'den itibaren uygulanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

        • 3

          AİLELERE YÜZDE 40 İNDİRİMLİ SİNEMA BİLETİ

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; aileler sinema filmlerini yüzde 40 indirimli izleyebilecek.

          Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında Pazartesi ve Çarşamba günleri ailelere yüzde 40’a varan indirim uygulanacak.

        • 4

          THY'DEN AİLELERE YÜZDE 15 İNDİRİMLİ BİLET

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkânı sağlayacağını bildirdi.

          THY'nin ailelere özel uygulayacağı yüzde 15'lik kampanya 29 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Yolcular, 31 Aralık 2025'e kadar seyahat edebilecek.

        • 5

          YENİ EVLENENLERE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ TREN BİLETİ

          "Aile Yılı" kapsamında tren seferlerinde indirim başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, yeni evlenen çiftler yüzde 50, ailesiyle seyahat edecek olanlar ise yüzde 15 indirimle yolculuk edecek. Mevcut indirimler ise devam ediyor.

          Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceğini anlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

          “En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise ‘Yeni Evli Tarifesi’ devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek.”

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