İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yürüttüğü “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” programı için başvuru süreci sürüyor. 100 bin üniversite öğrencisine 20 bin TL tutarında mali destek sağlanacak olan programda, başvurusunu henüz tamamlamayan öğrenciler işlemlerini İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden ya da gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden kolayca gerçekleştirebiliyor. İşte İBB’nin 2025-2026 dönemi burs programına ilişkin tüm detaylar…