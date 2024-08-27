2024’te kripto milyonerlerin sayısında patlama yaşandı

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Henley & Partners’ın 2023 yılında ilk kez yayınladığı Kripto Servet raporunun ikincisi yayınlandı. Kripto varlıklarının toplam piyasa değeri, şirketin geçen yılki ilk raporunda bildirilen 1,2 trilyon ABD dolarına kıyasla yüzde 89 artışla 2,3 trilyon ABD dolarına ulaştı. Kripto servetinin üst kademeleri de önemli ölçüde genişledi; kripto senti-milyonerlerinin (100 milyon ABD doları veya daha fazla kripto varlığına sahip olanlar) sayısı yüzde 79 oranında artarak 325'e çıktı. Ayrıca nadir kripto milyarderleri grubu olarak adlandırılan kesime dahil olan kişilerin sayısı da küresel boyutta yüzde 27 artışla 28'e yükseldi.

BİTCOİN MARTTA 73 BİN DOLARI AŞTI 2024 Kripto Servet Raporu sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, hızlı büyümenin büyük finans piyasalarında kripto ETF'lerinin tanıtılmasıyla körüklendiğini ve önemli kurumsal sermayenin geldiğini belirterek "2024'teki kripto para manzarası, önceki yıllardaki tablodan oldukça farklı bir görünüm sergiliyor. Bitcoin'in Mart ayında 73 bin ABD dolarının üzerine çıkması yeni bir rekor kırdı, ABD'de uzun zamandır beklenen spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin onaylanması ise kurumsal sermayenin akışını serbest bıraktı. Şimdi Wall Street piyasasına dahil olacak potansiyel Solana ETF'leri için beklentiler artıyor. Bu kilometre taşları, dijital varlıkların geleneksel finans ve küresel mobilite ile giderek daha fazla etkileşime girerek yeni bir kripto benimseme döneminin tohumlarını attı".

REKLAM 2024 Kripto Varlık Raporu, New World Wealth tarafından sağlanan kripto ve Bitcoin milyonerleri, senti-milyonerleri ve milyarderleri hakkında özel istatistiklerin yanı sıra önde gelen akademisyenlerden, sektör uzmanlarından ve kripto oyuncularından gelen içgörüleri içeriyor. Ayrıca, kripto yatırımcıları için yatırım programlarına göre en iyi ikamet ve vatandaşlık programlarını karşılaştıran Henley Crypto Adoption Index 2024'ün güncellenmiş bir versiyonunu da kapsıyor. Milyoner grubunun geçen yıl en iyi performansı gösterdiğini, milyarder büyümesinin ise çok daha düşük olduğunu ve esas olarak Bitcoin tarafından yönlendirildiğini söyleyen Burak Demirel, "Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan altı yeni kripto milyarderinden beşi Bitcoin'den geldi ve bu, büyük varlıklar satın alan uzun vadeli yatırımcıları çekme konusunda baskın bir etki yarattı" dedi.

KRİPTO ELİTLER YARATIYOR Kripto para piyasası gelişmeye devam ederken, güncel eğilimleri ortaya koyan 2024 Kripto Servet Raporu, yatırımcılar için vergisel etkilerin yanı sıra çeşitli unsurları da inceliyor. Farklı hukuksal iklimlerin olduğu bölgelerindeki düzenleyici bilgilerini, teknolojik altyapının önemini, dijital varlıklar için miras planlamasını, merkezi olmayan finansın yükselişini ve kripto paraların geleneksel finansal sistemler üzerindeki etkisini araştırıyor. Rapor ayrıca bu faktörlerin toplu olarak dijital varlık yatırımcıları ve girişimciler için genel görünümün nasıl şekillendirdiğini değerlendiriyor.

2024 DÖNÜM YILI OLABİLİR Hızla gelişen finans dünyasında, kripto paraların geleneksel paraların hakimiyetine meydan okuduğuna dikkat çeken Demirel, “Bu iki finans alanı kesişirken, dijital varlıkların yenilikçi potansiyelinin geleneksel paranın istikrarıyla buluştuğu küresel finans alanında yeni bir dönemin şafağına tanıklık ediyoruz. SEC'nin spot Bitcoin ETF'lerini onaylaması, 2024'ün dijital varlık sektörü için dönüşüm yılı olabileceğine işaret ediyor. Bu alanda kurumsal kabulün daha da genişleyeceği tahmin ediliyor. Bitcoin'in geleneksel yatırım portföylerinin performansını artırma potansiyeli, finans dünyasındaki önemini artırıyor” dedi.

Raporun servet yaratma paradigmalarındaki değişime de işaret ettiğini söyleyen Burak Demirel, "Önceki nesillerde servet büyük ölçüde mülk ve hisse senetlerinden elde ediliyordu. Ancak bugün, Bitcoin, Ethereum, NFT'ler, ilk coin teklifleri, madencilik, getiri çiftçiliği ve stake etme gibi kaynaklardan geliyor. Pek çok örnekte, nispeten küçük miktarlardaki ilk sermayeden şaşırtıcı getiriler elde ediliyor. Her ne kadar Bitcoin başlıklarda daha fazla görünse de piyasanın temel varlığının Ethereum olduğunu görüyoruz. Kriptoda inşa edilen varlıkların çoğu, Ethereum'a dayalı olarak Ethereum üzerine inşa edilmiştir veya likiditeyi Ethereum'a geri köprüleyen araçlardır. Bu içgörü çerçevesinde kripto paraların etrafında gelişen ve basit para birimi alternatiflerinin çok ötesine uzanan karmaşık bir ekosistemden söz edebiliriz. Blockchain teknolojisinin doğal niteliklerinden, yani şeffaflıktan, güvenlikten ve merkeziyetsizlikten yararlanarak oluşturulan sabit coinler yatırımcılar için bir sığınak; tasarruf ve yatırımlar için güçlü bir araç sunuyor” şeklinde konuştu.