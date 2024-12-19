2024 yılının kelimesi oylama ekranı: TDK anket başlattı! 2024 yılını karşılayan kelime hangisi?
Yıl sonuna yaklaşılırken "2024 yılının kelimesi" gündeme geldi. Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, 2024 yılının kelimesini seçmek için oylama başlattı. Uzman isimlerden oluşan heyet, bu yılı anlatan 7 kelime ve kavram belirledi. Söz konusu kelimeler TDK'nın resmi internet sitesinde oylamaya açıldı. Peki, size göre 2024 yılını karşılayan kelime hangisi? İşte, 2024 yılının kelimesi oylama ekranı…
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2024 yılının kelimesi gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesinin işbirliğiyle "2024 yılının kelimesi" seçiliyor. Bu amaçla alanında uzman isimlerden oluşan bir kurul, bu yılı anlatan kelimeleri belirledi. Söz konusu kelimeler, kurumun internet sitesinde oylamaya açıldı. Oylamada katılımcılara, 7 kelime soruluyor. Peki, size göre 2024 yılını anlatan/tanımlayan kelime/kavram hangisi? İşte, 2024 yılının kelimesi oylama ekranı…
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2024 YILININ KELİMESİ İÇİN OYLAMA BAŞLATILDI
Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesinin işbirliğiyle "2024 yılının kelimesi" için oylama başlatıldı.
TDK'den yapılan açıklamada, dünya üzerinde pek çok kurum tarafından ilan edilen kelimeler ve kavramların, bir yandan yeniden bir kültürel üretim sağlarken diğer yandan meselelerin İngilizce üzerinden analiz edilmesi ve tartışılmasına vesile olduğu belirtildi.
"2024 yılının kelimesi" oylamasının, bu çerçevede, Türkçe'nin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek, kelimeler üzerine düşünülmesini sağlamak amacıyla başlatıldığı ifade edildi.
Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimelerin, Kurul değerlendirmesiyle 7'ye indirilerek halk oylamasına sunulduğu aktarılan açıklamada, oylamaya yüksek katılım sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
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OYLAMAYA NASIL KATILABİLİRİM?
Oylamaya, Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında bulunan bağlantı üzerinden katılım sağlanıyor.
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İŞTE O KELİMELER
Katılımcılar, oylamada "Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt verecek.
"Algoritma", "dijital yorgunluk", "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "yapay zeka" ve "yozlaşma" kelimelerinden birini seçebilecek.