Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2024 YILININ KELİMESİ OYLAMA EKRANI | TDK anket başlattı! 2024 yılını anlatan/tanımlayan kelime/kavram hangisi? 7 aday var

        2024 yılının kelimesi oylama ekranı: TDK anket başlattı! 2024 yılını karşılayan kelime hangisi?

        Yıl sonuna yaklaşılırken "2024 yılının kelimesi" gündeme geldi. Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, 2024 yılının kelimesini seçmek için oylama başlattı. Uzman isimlerden oluşan heyet, bu yılı anlatan 7 kelime ve kavram belirledi. Söz konusu kelimeler TDK'nın resmi internet sitesinde oylamaya açıldı. Peki, size göre 2024 yılını karşılayan kelime hangisi? İşte, 2024 yılının kelimesi oylama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 10:54 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2024 yılının kelimesi gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesinin işbirliğiyle "2024 yılının kelimesi" seçiliyor. Bu amaçla alanında uzman isimlerden oluşan bir kurul, bu yılı anlatan kelimeleri belirledi. Söz konusu kelimeler, kurumun internet sitesinde oylamaya açıldı. Oylamada katılımcılara, 7 kelime soruluyor. Peki, size göre 2024 yılını anlatan/tanımlayan kelime/kavram hangisi? İşte, 2024 yılının kelimesi oylama ekranı…

        • 2

          2024 YILININ KELİMESİ İÇİN OYLAMA BAŞLATILDI

          Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesinin işbirliğiyle "2024 yılının kelimesi" için oylama başlatıldı.

          TDK'den yapılan açıklamada, dünya üzerinde pek çok kurum tarafından ilan edilen kelimeler ve kavramların, bir yandan yeniden bir kültürel üretim sağlarken diğer yandan meselelerin İngilizce üzerinden analiz edilmesi ve tartışılmasına vesile olduğu belirtildi.

          "2024 yılının kelimesi" oylamasının, bu çerçevede, Türkçe'nin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek, kelimeler üzerine düşünülmesini sağlamak amacıyla başlatıldığı ifade edildi.

          Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimelerin, Kurul değerlendirmesiyle 7'ye indirilerek halk oylamasına sunulduğu aktarılan açıklamada, oylamaya yüksek katılım sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

        • 3

          OYLAMAYA NASIL KATILABİLİRİM?

          Oylamaya, Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında bulunan bağlantı üzerinden katılım sağlanıyor.

          2024 YILININ KELİMESİ OYLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          İŞTE O KELİMELER

          Katılımcılar, oylamada "Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt verecek.

          "Algoritma", "dijital yorgunluk", "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "yapay zeka" ve "yozlaşma" kelimelerinden birini seçebilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı
        Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Habertürk Anasayfa