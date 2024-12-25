2024'ün en çok kazanan sporcusu Shohei Ohtani!
2024 yılının sona ermesine günler kala Amerika Birlieşik Devletleri'nde (ABD) en çok kazanan sporcular listesi açıklandı. İlk sırada yer alan beyzbol sporcusu Shohei Ohtani'nin yıllık kazancı dudak uçuklattı. İşte ABD'de bu yıl en çok kazanan 3 sporcu...
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Dünyanın en büyük spor ekonomisne sahip ülkesi ABD'de 2024 yılının en çok kazanan sporcuları açıklandı. Listenin en tepesinde açık ara farkla beyzbol oyuncusu Shohei Ohtani yer aldı.
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Los Angeles Dodgers'ın 750 milyon dolarlık transferi Shohei Ohtani, 2024'ün en çok kazanan sporcusu oldu. Japon yıldız, bu yıl takımı Dodgers'tan 70 milyon dolar aldı. Ohtani, bu kazancı ile gelecek sezon da listenin ilk sırasında yer alacak.
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İkinci sırada Boston Celtics'in geçen sezon şampiyon olmasında en büyük pay sahiplerinden Jaylen Brown var. Brown bu yıl 57 milyon dolar kazandı.
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Brown'ın takım arkadaşı Jason Tatum ise yeni kontratı ile önümüzdeki yıl 63 milyon dolar kazanacak.
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Üç numarada ise Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic var. Nuggets, Jokic'e 2024 için 55 milyon 200 bin dolar ödeme yaptı.