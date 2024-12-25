2024'ün en çok kazanan sporcusu Shohei Ohtani!

Los Angeles Dodgers'ın 750 milyon dolarlık transferi Shohei Ohtani, 2024'ün en çok kazanan sporcusu oldu. Japon yıldız, bu yıl takımı Dodgers'tan 70 milyon dolar aldı. Ohtani, bu kazancı ile gelecek sezon da listenin ilk sırasında yer alacak.