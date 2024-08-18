Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2024 TUS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? TUS/2 sınav tarihi, soru sayısı ve oturum saatleri

        TUS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? TUS/2 sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi

        TUS 2. dönem sınavı bugün gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 31 bin 692 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 31 bin 651 adayın katılacağını bildirdi. Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri bugün açık tutuluyor. Peki, 2024 TUS 2. dönem sınav oturumları ne zaman başlıyor, sınav kaç dakika ve kaç soru? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 07:23 Güncelleme: 18.08.2024 - 07:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖSYM tarafından 14 ilde aynı anda uygulanacak TUS 2. dönem sınavı geldi çattı. Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki oturumda gerçekleşecek TUS sınavı için tüm detaylar netleşti. Peki, 2024 TUS 2. dönem sınavı ne zaman başlıyor, sınav kaç dakika ve kaç soru? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem sınavları 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

          Sınav saat 10.15'te başlayacak.

        • 3

          2024 TUS 2. DÖNEM SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

          ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-TUS 2. dönem 14 ilde uygulanacak.

          İki sınav şeklinde yapılacak 2024-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.

          Sınav 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        "İzmir'de kara gece"
        "İzmir'de kara gece"
        "Ben sihirbaz değilim!"
        "Ben sihirbaz değilim!"
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
        Miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        F.Bahçe'ye 90+5 şoku!
        F.Bahçe'ye 90+5 şoku!
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor!
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor!
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Habertürk Anasayfa