ÖSYM tarafından 14 ilde aynı anda uygulanacak TUS 2. dönem sınavı geldi çattı. Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki oturumda gerçekleşecek TUS sınavı için tüm detaylar netleşti. Peki, 2024 TUS 2. dönem sınavı ne zaman başlıyor, sınav kaç dakika ve kaç soru? İşte, detaylar...