Vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar, bedelli askerlik ücreti karşılığı olarak 6 aylık asteğmen maaşı tutarında ödeme yapıyor. Her sene memur maaş zammına göre belirlenen ücretler, 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasından sonra güncellendi. Peki, 2024 Temmuz ayında bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu ve daha önce başvuranlar ne kadar ödeyecek? İşte, detaylar...