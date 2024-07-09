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        Haberler Bilgi Ekonomi 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Haziran ve öncesi başvuranlar ne kadar ödeyecek?

        Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Haziran ve Temmuz'da başvuranlar ne kadar ödeyecek?

        Memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir zamlanan bedelli askerlik ücreti, 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında netleşti. Bedelli askerlik başvurusu yapan vatandaşların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, başvurunun yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor. Peki, 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 14:41 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:41
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        • 1

          Vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar, bedelli askerlik ücreti karşılığı olarak 6 aylık asteğmen maaşı tutarında ödeme yapıyor. Her sene memur maaş zammına göre belirlenen ücretler, 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasından sonra güncellendi. Peki, 2024 Temmuz ayında bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu ve daha önce başvuranlar ne kadar ödeyecek? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 TEMMUZ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

          Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir zamlanıyor. Son açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre memurlara yüzde 19,31 oranında zam yapıldı.

          Buna göre; bedelli askerlik ücreti de yüzde 19,31 oranında zamlanarak 217.871 TL’ye çıkacak.

        • 3

          TEMMUZ'DAN ÖNCE BAŞVURAN ASKER ADAYLARI NE KADAR ÖDEYECEK?

          Bu yılın Ocak – Haziran döneminde başvuranlardan 182 bin 609 TL bedelli askerlik ücreti alınacak. 1 Temmuz'dan sonra bedelli askerlik başvurusu yapanlar ise yüzde 19,31 oranında zam ile 217 bin 871 TL ödeyecek.

        • 4

          YOKLAMA KAÇAĞI OLANLARDAN HER AY 2.130 TL İLAVE ÜCRET ALINACAK

          Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 2.130 TL ilave ücret alınacak. Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 2.130 TL ücrete tabi olacak.

        • 5

          YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER NE KADAR ÖDEYECEK?

          Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, başvuru yaptıkları tarihteki bedelli askerlik ücretinin karşılığı olan avro veya diğer döviz cinsinden para alınıyor.

          Almanya’da bugün başvuru yapan bir gurbetçinin 6.229 Euro ödemesi gerekiyor.

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