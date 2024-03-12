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        Haberler Ramazan 2024 SAMSUN İMSAKİYESİ: Samsun'da oruç ne zaman açılacak? Diyanet'e göre Samsun için iftar saatleri!

        2024 Samsun imsakiyesi: Diyanet'e göre Samsun için iftar saatleri!

        Müslümanlar için en bereketli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan bu sene de oruç ibadeti ve dualarla geçirilecek. Ramazan ayında paylaşma ruhu artacak ve iftar sofralarında sevdiklerimizle bir araya gelme şansımız olacak. Samsun için iftar saatleri Ramazan'ın gelişiyle beraber araştırılmaya başlandı. İşte, Diyanet'e göre Samsun için iftar saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:57
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        Samsun iftar saatleri
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        Diyanet her yıl olduğu gibi 2024 için de 81 il için imsakiyeleri yayınladı. Kuran-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı, İslam dünyasının en mübarek zamanı olan Ramazan ayı bu sene de Müslümanlar tarafından oruç ve dualar ile geçirilecek. İşte, Diyanet takvimine göre Samsun için iftar vakitleri...

        2024 SAMSUN İMSAKİYESİ

        12 Mart 2024 Salı: 18:45

        13 Mart 2024 Çarşamba: 18:46

        14 Mart 2024 Perşembe: 18:47

        SAMSUN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

        15 Mart 2024 Cuma: 18:48

        16 Mart 2024 Cumartesi: 18:49

        17 Mart 2024 Pazar: 18:50

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

        2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        11 Ocak 2024 – Regaib Kandili

        12 Ocak 2024 – Üç ayların başlangıcı

        6 Şubat 2024 – Miraç Kandili

        24 Şubat 2024 – Berat Kandili

        11 Mart 2024 – Ramazan’ın ilk günü

        5 Nisan 2024 – Kadir Gecesi

        9 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı arefesi

        10 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı

        15 Haziran 2024 – Kurban Bayramı arefesi

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        16 Haziran 2024 – Kurban Bayramı

        14 Eylül 2024 – Mevlid Kandili

        ORUCU NASIL AÇMAK GEREKİR?

        Hz. Muhammed'in sünnetine uygun olarak iftar vakti geldiğinde Allah'a şükretmek ve niyet yenilemek önemlidir. Sonrasında hurma veya su ile oruç açılmalıdır.

        Oruç açarken, sağlıklı ve besleyici yiyecekler tüketmeye özen göstermek gerekir. Bu bedenimize uzun süreli açlığın ardından fazla yüklenmemek adına dikkat edilmesi gereken bir husustur. Özellikle çok yağlı ya da aşırı sıcak yiyeceklerle orucu açmamaya dikkat edilmesi gerekir.

        Sinop iftar ve sahur saatleri 2024
        Sinop iftar ve sahur saatleri 2024
        Ordu iftar ve sahur saatleri 2024
        Ordu iftar ve sahur saatleri 2024
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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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