2024 SAMSUN İMSAKİYESİ: Samsun'da oruç ne zaman açılacak? Diyanet'e göre Samsun için iftar saatleri!

2024 SAMSUN İMSAKİYESİ: Samsun'da oruç ne zaman açılacak? Diyanet'e göre Samsun için iftar saatleri!

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Diyanet her yıl olduğu gibi 2024 için de 81 il için imsakiyeleri yayınladı. Kuran-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı, İslam dünyasının en mübarek zamanı olan Ramazan ayı bu sene de Müslümanlar tarafından oruç ve dualar ile geçirilecek. İşte, Diyanet takvimine göre Samsun için iftar vakitleri...

2024 SAMSUN İMSAKİYESİ 12 Mart 2024 Salı: 18:45 13 Mart 2024 Çarşamba: 18:46 14 Mart 2024 Perşembe: 18:47 SAMSUN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

15 Mart 2024 Cuma: 18:48 16 Mart 2024 Cumartesi: 18:49 17 Mart 2024 Pazar: 18:50 İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 11 Ocak 2024 – Regaib Kandili 12 Ocak 2024 – Üç ayların başlangıcı 6 Şubat 2024 – Miraç Kandili 24 Şubat 2024 – Berat Kandili 11 Mart 2024 – Ramazan’ın ilk günü

5 Nisan 2024 – Kadir Gecesi 9 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı arefesi 10 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı 15 Haziran 2024 – Kurban Bayramı arefesi REKLAM 16 Haziran 2024 – Kurban Bayramı 14 Eylül 2024 – Mevlid Kandili

ORUCU NASIL AÇMAK GEREKİR? Hz. Muhammed'in sünnetine uygun olarak iftar vakti geldiğinde Allah'a şükretmek ve niyet yenilemek önemlidir. Sonrasında hurma veya su ile oruç açılmalıdır. Oruç açarken, sağlıklı ve besleyici yiyecekler tüketmeye özen göstermek gerekir. Bu bedenimize uzun süreli açlığın ardından fazla yüklenmemek adına dikkat edilmesi gereken bir husustur. Özellikle çok yağlı ya da aşırı sıcak yiyeceklerle orucu açmamaya dikkat edilmesi gerekir. Sinop iftar ve sahur saatleri 2024 Ordu iftar ve sahur saatleri 2024

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