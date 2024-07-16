BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Lise ve dengi bir okuldan mezun olmuş olmak,

Son yapılan Yükseköğretim Sınavı TYT türü puanın en az 250.000 ham puan olması gerekir. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için aranan taban puan 200.000’dir. Emniyet mensubu olan ya da emekli emniyet mensubu eş ve çocuklarından bu şart aranmamaktadır.

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