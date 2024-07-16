Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2024 polislik taban puanları: PMYO taban puanı kaç? Polislik için TYT mi gerekiyor AYT mi? Başvurular ne zaman başlayacak?

        PMYO taban puanı kaç? Polislik için TYT mi gerekiyor AYT mi gerekiyor?

        YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber PMYO taban puanları da öğrencilerin gündemindeki yerini almış durumda. Aday öğrenciler polislik için gerekli puan tipiyle beraber taban puanlarını da araştırıyor. Peki, polislik için hangi puan türü gerekli? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 11:32 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Polislik taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. PMYO okumak isteyen öğrenciler TYT ve AYT puanlarından hangisinin yeterli olacağı konusunda araştırma yapıyor. İşte detaylar!

        • 2

          PMYO TABAN PUANI KAÇ?

          PMYO için belirlenen ham puan 250 olarak açıklanmıştır. PMYO okumak isteyen adayların 250 ham puan yapması şartıyla beraber minimum 45 net yapmaları şartı da bulunuyor.

          2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜM PUANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          Lise ve dengi bir okuldan mezun olmuş olmak,

          Son yapılan Yükseköğretim Sınavı TYT türü puanın en az 250.000 ham puan olması gerekir. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için aranan taban puan 200.000’dir. Emniyet mensubu olan ya da emekli emniyet mensubu eş ve çocuklarından bu şart aranmamaktadır.

          SÖZEL ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALIMLAR NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

          Polis Akademisi alımları her yıl belirlenen tarihler arasında gerçekleşir. Polis adayları, Polis Akademisi sınavına katılmadan önce bir ön sağlık kontrolüne tabi tutulurlar. Adaylar ilk olarak fiziki yeterlilik, ardından da mülakat sınavına girerler. Sınav tarihleri ve yerleri Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden önceden duyurulur ve adayların ikamet ettikleri illere göre sınav merkezleri belirlenir.

          SAYISAL ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          Eğer bir aday sınav komisyonu tarafından "polislik sınavına giremez" kararı alırsa, aynı dönem içinde başka bir sınav başvurusu yapamaz. Polis adaylarının sınavdan önce geçtikleri sağlık kontrolü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen kriterlere göre yapılır. Sağlık kontrolünden geçemeyen adaylar, sınavın bir sonraki aşamasına katılamazlar.

          EŞİT AĞIRLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          Ön sağlık kontrolünden olumlu sonuç alan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Fiziki yeterlilik sınavının parkur ve talimatları da Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde ilan edilir. Bu sınavda, komisyon üyeleri adayın fiziksel durumunu doğrudan gözlemleyerek değerlendirme yapar. Adayın fiziksel yeteneği ve bedensel durumu dikkate alınarak bir puanlama yapılır. Bu sınavda başarılı sayılmak için yüz üzerinden en az altmış puan almak gerekmektedir. Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçen adaylar, son aşama olan mülakat sınavına girmeye hak kazanırlar.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        İspanya'da dev kutlama
        İspanya'da dev kutlama
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Kaslar yarışıyor
        Kaslar yarışıyor
        Habertürk Anasayfa