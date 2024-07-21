2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor, olimpiyatlara kaç ülke katılacak?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz ay meşalenin yakılmasıyla birlikte gözler Paris'e çevrildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) açıklamasına göre, Yunanistan'daki Olympia Antik Kenti'nde düzenlenen geleneksel meşale yakma töreniyle 33. Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı yapıldı. Peki, bu yıl Yaz Olimpiyatları ne zaman başlıyor? Paris Olimpiyatları'na kaç ülke ve kaç sporcu katılıyor? İşte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hakkında merak edilen detaylar...
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 206 ülkeden 32 dalda toplam 10 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Paris Olimpiyatları'nın başlangıç tarihi ve yeri, olimpiyat severler tarafından merak ediliyor. Geleneksel meşale yakma töreni, geçtiğimiz ay gerçekleşmiş olup, Paris Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hangi tarihlerde gerçekleşecek? İşte bu büyük etkinliğe dair bilinmesi gerekenler...
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PARİS OLİMPİYATLARI 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak. 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.
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100 YIL SONRA PARİS'TE!
1896 yılından bu yana gerçekleştirilen Yaz Olimpiyat Oyunları, üçüncü kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. Modern olimpiyatların başladığı 1896 yılından bu yana gerçekleştirilen 29 olimpiyat organizasyonundan 16'sı Avrupa, 6'sı Kuzey Amerika, 4'ü Asya, 2'si Avustralya ve 1'i Güney Amerika kıtasında yapıldı.
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Düzenlendiği kentin adıyla anılan olimpiyat oyunları, bugüne kadar 19 ülkenin toplam 23 şehrinde gerçekleştirildi. 1904 yılında Saint Louis, 1932 ve 1984'te Los Angeles, 1996 yılında da Atlanta kentinde olimpiyat oyunları yapılan ABD, toplam 4 organizasyonla bu heyecanın en fazla yaşandığı ülke oldu.
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TÜRKİYE'DEN 102 SPORCU!
Türkiye Cumhuriyeti’nin Olimpiyat Oyunları’ndaki yüzüncü yılında, "Team Türkiye" 102 sporcu ile Paris 2024’te ülkemize gurur dolu yeni anlar yaşatacak. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na günler kala, Türkiye'yi oyunlarda temsil edecek "Team Türkiye" kafilesi belli oldu. "Yüz Yılın Takımı"nda 18 spor dalında 54 kadın, 48 erkek olmak üzere, toplam 102 milli sporcunun yer alması kesinleşti. Böylece Londra 2012'den sonra ikinci kez kafiledeki kadın sporcu sayısı erkek sporculardan daha yüksek oldu.
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PARİS 2024 PEK ÇOK İLKE İMZA ATACAK
Birçok alanda ilklerin yaşanacağı Paris 2024’te çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık başlıklarına odaklanılacak.
Olimpiyat Köyü, düşük karbonlu çevre dostu binalar, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı ve sıfır atık politikasının uygulanmasıyla bir “sürdürülebilir kalkınma modeli” örneği olacak. Sıfır emisyonlu araçlardan oluşan bir filo, yarışma boyunca köyde ulaşımı sağlayacak. Paris 2024’te ayrıca kadın ve erkek sporcuların sayısı eşitlenecek ve dev organizasyonda 5 bin 250 kadın sporcu ile 5 bin 250 erkek sporcu madalyalara ulaşabilmek için ter dökecek. Tören için seyircilerin çoğundan giriş ücreti alınmayacak Paris 2024’te, maraton yarışı da ilk kez halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
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