2024 KPSS lisans başvuruları başladı! KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları 3 Mayıs tarihi itibarıyla başladı. 15 Mayıs tarihine kadar sürecek olan KPSS başvuru sürecinde, sınav ücreti memur adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavına katılım gösterecek olan adaylar, başvurularını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapabilecek. İşte 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...
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KPSS maratonu başvuru süreci ile başladı. Adaylar, KPSS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda, başvuru tarihleri içeresinde KPSS sınav ücretini yatırıp başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek. Peki, "2024 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?" İşte KPSS lisans başvuru detayları...
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KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar belirtilen başvuru tarihlerine göre ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak başvuru yapabilirler. Adaylar başvuru sürecinde sınava katılmak istedikleri il vb. seçenekleri belirleyebilecek. Girilecek oturum belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılarak KPSS başvurusu tamamlanacak.
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ÖSYM’DEN KPSS BAŞVURU KILAVUZU DUYURUSU
"2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 2024-KPSS LisansSınavı’nabaşvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT’ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT’ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
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Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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KPSS SINAV (BAŞVURU) ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLDU?
KPSS başvurularının başlamasıyla birlikte, başvuru ücretinin ne kadar olduğu adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 235,00 TL
ÖABT (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL
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KPSS SINAV TARİHLERİ
KPSS Ön Lisans Başvuruları: 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ortaöğretim Başvuruları: 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KPSS DHBT Başvuruları: 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında kabul edilecek.
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