Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem YKS SINAV BELGESİ SORGULA 2024: ÖSYM YKS sınav yerleri/belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS giriş belgesi nasıl alınır?

        YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi araştırmaları ile YKS sınav giriş yerleri sorgulamaları devam ediyor. Üç oturum olarak düzenlenen YKS başvuruları sona ererken sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, ÖSYM ile YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak ve nasıl alınır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 00:03 Güncelleme: 09.05.2024 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖSYM ile her yıl uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi uygulanacak sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi tamamlanacak. Peki TYT - AYT - YDT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte YKS 2024 oturumları hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

          ÖSYM, 2024 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ni geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

          ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

          Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

        • 4

          YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

          Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

          Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

        • 5

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          YKS sınav giriş belgesi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Böyle dönüş görülmedi!
        Böyle dönüş görülmedi!
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Fırtına finale 4 golle çıktı!
        Fırtına finale 4 golle çıktı!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Habertürk Anasayfa