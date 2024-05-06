"27 ANLAŞMA İLE ZİYARETİMİZİ TAÇLANDIRDIK"

13 yıllık aradan sonra geniş bir heyetle gerçekleştirdiğimiz Irak ziyaretimiz sonuç ve içerdiği mesajlar açısından tarihi öneme sahipti. Irak Cumhurbaşkanı ve başbakanı ile güvenlik, enerji, su başta olmak üzere konuları detaylıca ele aldık. 27 anlaşma ile ziyaretimizi taçlandırdık. Bölgemizin geleceğini belirleyecek Kalkınma Yolu Projesi'nde 4'lü mutabakatla kritik bir eşik de aşılmış oldu. Ticaret hacmimizi daha üst seviyelere taşımak istiyoruz.

"PKK'NIN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Irak hükümetinin PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi mühim bir adımdır. PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesini beklediğimizi de ifade ettik. Irak Türkmeni kardeşlerimizle bir araya gelerek yanlarında olduğunu ifade ettik. Erbil'de verimli, olumlu, samimi istişareler gerçekleştirdik. DEAŞ ve PKK fark etmeksizin terör belası Türkiye için olduğu kadar Irak için de büyük tehdit kaynağıdır. Bölgemizin ekonomik gelişmesi, siyasi huzura ve istikrara kavuşması terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Kuzey Irak'taki terör bataklığını tamamen kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Suriye'de yarım kalan işimizi vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız. Kandil ve Suriye'deki terör baronları her fırsatta ülkemizi karıştırmaya, siyasete müdahale etmeye, vatandaşlarımızın üzerinde baskı kurmaya devam edeceklerdir. Hiçbir devlet böyle bir tehdidi görmezden gelemez. Manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız. Yakın dönemde Irak seyahatimizin etkilerini geniş bir yelpazede inşallah görmeye başlayacağız.

"İKİLİ TİCARETİMİZİ DENGELİ ŞEKİLDE 60 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Almanya Cumhurbaşkanının resmi ziyareti, AB, ekonomik ilişkiler, savunma sanayi kısıtlamaları ve yabancı düşmanlığı konularını tekrar gözden geçirmek için fırsat teşkil etti. İki müttefike yakışmayan savunma kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini açıkça söyledik. Irkçı saldırılarının engellenmesi ve faillerin cezalandırılması konusunda beklentilerimizi ifade ettik. İkili ticaretimizi dengeli şekilde 60 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye, AB ve birlik üyesi ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye isteklidir. Bunun için AB'nin ideolojik körlükten kurtulması gerekiyor. Avrupalı liderler bu gerçeği ne kadar erken görür kabullenirse kendileri için o kadar iyi olacaktır.

"HAMAS'IN AÇIKLAMASINDAN MEMNUNİYET DUYDUK"

Biz ortak coğrafyamızın daha kötüye gitmemesi savaşların yayılmaması için çalışmayı sürdüreceğiz. Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiği açıklamasından memnuniyet duydum. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Batılı ülkelerin İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum.

"YOĞUN YAĞIŞ DÖNEMİ BAŞLAMADAN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Türkiye'yi her alanda güçlendirecek, kalkındıracak daha ileri seviyelere taşıyacağız. Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokolü yağış mevsimi öncesinde afet riskini en aza indirme yolunda atılmış kıymetli adımdır. 111 adet iş makinasının DSİ'ye verilmesiyle etkinliği artırıyoruz. Yoğun yağış dönemi başlamadan gerekli tedbirleri alıyoruz.

"SON DÖNEMDE YÜREĞİMİZİ YAKAN BİRÇOK HADİSE YAŞADIK"

Dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmaller sebebiyle son dönemde yüreğimizi yakan birçok hadise yaşadık. Beşiktaş, Gayrettepe'de 29 işçi kardeşimiz göz göre göre hayatını kaybetti. Antalya'da bir insanımızın vefat ettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik faciası meydana geldi. Küçükçekmece'de belediyenin açıp öylece bıraktığı suda bir kardeşimiz can verdi. Engellenebilecek insani dramları tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu konuda hükümeti, belediyesi, vatandaşı ile hepimize sorumluluk düşüyor. İlgili bakanlıklarımız denetimlerini bundan sonra yoğunlaştıracak, milletin yüreğine ateş düşürenler hukuk önünde hesap verecek.

"TÜM İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Beşiktaş'taki gibi iş cinayetlerinin gündeme taşınması beklerdim. Birkaç vicdan sahibi kuruluş dışında bu konuları konuşan olmadı. 1 Mayıs 210 etkinlikle şölen havasında kutlandı. Lafa gelince emekçinin hakkını savunduğunu iddia eden işçi bayramında polisimize taş ve sopayla saldırarak kutlamayı tercih etti. Siyasette ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara maalesef malzeme verilmiştir. Siyasetten emekliye sevk edilenler dahil kimi çevrelerin 31 mart sonrası yapıcı atmosferi zedelemek için yoğun uğraş içinde oldukları anlaşılıyor. Muhalefetin de sorumluluk bilinciyle hareket ederek tek sermayesi gerilim ve kutuplaşma olanların oyunlarına gelmemesini bekliyoruz. Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının azgınlıklarına rağmen soğukkanlı polislerimizi kutluyor hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Şubat ayında işsizlik oranımız yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. İş gücü piyasamızda bir dengesizlik oluştuğunu görüyoruz. Özel sektörümüzün en çok şikayet ettiği konuların başında işçi bulamamak geliyor. Bundan sonra ihtiyaç duyulan beceri ve etkinlikleri geliştirmeye odaklanacağız. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık inşallah yine başaracağız. Amacımız geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek değil. 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Seçim döneminde popülizme meyletmedik. Hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ahenk içinde yürütüyoruz. Verimliliği artırmak, ekonomimizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız. 3 yıllık periyotta toplam 300 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredisini devreye almıştık. 1 trilyon 281 milyar liraya ulaşan 210 yatırım için ön başvuru yapıldı. Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda yüksek seyrettiğini farkındayız. Yıllık enflasyon inşallah yaz aylarında düşecektir.