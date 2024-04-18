2024 DGS başvuru ve sınav tarihleri: DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. DGS, sayısal ve sözel olarak iki oturumda uygulanmaktadır. İşte 2024 DGS başvuru ve sınav tarihleri...
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu başvuru süreci ile başlıyor. DGS başvuruları; ÖSYM başvuru merkezleri, https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden veya ÖSYM Mobil Uygulaması'ndan yapılabilecek. Peki, "DGS başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır?" İşte 2024 DGS başvurularının başlayacağı tarih...
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DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS başvuruları 10 Mayıs tarihinde başlayacak 20 Mayıs'ta sona erecek.
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DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS geç başvuruları 28 Mayıs tarihinde alınacak.
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2024 DGS NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da uygulanacak
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.