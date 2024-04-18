Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan 2024 arasında tamamlandı. BİLSEM'de eğitim almak için sınava giren öğrencilerin değerlendirmeleri sürüyor. Bilim ve sanat merkezlerine ön değerlendirme sınavını geçip bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler meb.gov.tr üzerinden duyuruluyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı bilgileri haberimizin devamında...