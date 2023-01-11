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2023 YKS, TYT, AYT, YDT sınav tarihleri: YKS başvuruları ne zaman başlıyor, MEB açıkladı mı?

2023 YKS, TYT sınav tarihleri: YKS başvuruları ne zaman başlıyor?

Üniversite adayları çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerini gündemine aldı. ÖSYM, 2023 yılı sınav takvimini paylaşmasının ardından YKS, 'Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) başvuru ve sınav tarihleri de netlik kazandı. İşte üç oturum şeklinde yapılacak 2023 üniversite sınavı YKS, 'TYT, AYT, YDT' başvuru ve sınav tarihleri takvimi...

Giriş: 11.01.2023 - 22:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YKS başvuru ve sınav tarihleri üniversite adayları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Alan Yeterlilik Testi, (TYT) Temel Yeterlilik Testİ (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 3 oturumda gerçekleşecek sınavlar ÖSYM tarafından organize edilecek. Başvurular ise ÖSYM AİS aday sayfası üzerinden alınacak. Peki, "YKS başvuruları ne zaman başlıyor, YKS hangi tarihte yapılacak?" İşte 2023 YKS tarihleri...

  • 2023 YKS BAŞVURU NE ZAMAN? 

    ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi. Bşvuruların şuabt ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

    ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav başvurusu yapabilecek.

     

  • YKS 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

    2023 seçimleri ile YKS'nın aynı tarihte olması sebebiyle ÖSYM sınav takvimi yayından kaldırıldı. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada " "Biz hiçbir öğrencimizin sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. ÖSYM çalışma yapıyor. Seçim takviminin değişmesine yönelik çalışma yok" dedi.

     

  • YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

    ÖSYM, 2022 yılında yapılan YKS için sınav ücretini 115 lira olarak belirlemişti. 2023 yılında sınav ücreti ile ilişkili herhangi bir bilgi paylaşılmadığı için ücretin ne kadar olacağı da bilinmiyor. Başvurular başladıktan sonra adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

     

  • YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Üniversite sınavı başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınmaktadır. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını iletecek.

     

    AYT, TYT ve YDT oturumu başvuruları ayrı ayrı alınacak. Adaylar, sınava katılmak istedikleri oturumu belirleyecek ve sınav ücretini yatıracak. Belirlenen takvimde başvuru yapmayı unutan veya eksik başvuru yapan adaylar, geç başvuru işlemi yapabilirler. Geç başvuru tarihleri de ÖSYM’nin yeni yayınlayacağı takvimde yer alacak.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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