YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Üniversite sınavı başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınmaktadır. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını iletecek.
AYT, TYT ve YDT oturumu başvuruları ayrı ayrı alınacak. Adaylar, sınava katılmak istedikleri oturumu belirleyecek ve sınav ücretini yatıracak. Belirlenen takvimde başvuru yapmayı unutan veya eksik başvuru yapan adaylar, geç başvuru işlemi yapabilirler. Geç başvuru tarihleri de ÖSYM’nin yeni yayınlayacağı takvimde yer alacak.