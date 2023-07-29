2023 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından erişime sunuldu. Üniversite adayları tarafından merakla beklenen YKS tercih işlemleri 27 Temmuz itibarıyla başladı. Yaşanan bu gelişmeler, "2023 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman bitiyor?" sorularını gündeme getirdi. İşte YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı ve yerleştirme işlemlerinin sona ereceği tarih...
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 tarihleri arasında TYT, AYT ve YDT şeklinde 3 oturum şeklinde uygulandı. YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanırken, tercih yerleştirme süreci 27 Temmuz itibarıyla başladı. Peki, "2023 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman bitiyor?" İşte YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.
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YKS ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.
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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.
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YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
YKS tercih işlemleri 8 Ağustos tarihi itibarıyla sona erecek
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YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.
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Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların bir hafta içinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.