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        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!

        Dünya genelinde gerilim ve şiddetin artmasıyla 2023, en fazla silahlı çatışmaların yaşandığı yıllardan biri olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 19:56 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:07
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        • 1

          Norveç'teki Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü (PRIO) tarafından yapılan araştırmada, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana 2023'ün dünya genelinde şiddetin ve en fazla silahlı çatışmaların yaşandığı yıllardan biri olduğu belirtildi.

        • 2

          Araştırmada, geçen yıl 28'i Afrika kıtasında olmak üzere dünya genelinde 59 çatışmanın yaşandığı vurgulandı.

        • 3

          Araştırma lideri Siri Aas Rustad, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, dünyadaki şiddet tüm zamanların en yüksek seviyesinde." ifadelerini kullandı.

        • 4

          Çatışmaların giderek daha karmaşık hale geldiğini belirten Rustad, farklı ülkelerin yanı sıra aynı ülkede de çok sayıda çatışmanın yaşanabildiğini aktardı.

        • 5

          Araştırmada, son 3 yılda çatışmalarda ölenlerin sayısının son 30 yılda aynı durumdan ölenlerden fazla olduğu vurgulandı.

        • 6

          2023'te 122 binden fazla insanın çatışmalarda hayatını kaybettiği hatırlatılan araştırmada, geçen yıl içerisinde 3 ay gibi kısa bir sürede Ukrayna'da 71 bin, Gazze'de 23 bin insanın hayatını kaybettiği kaydedildi.

        • 7

          İsveç'teki Uppsala Üniversitesi Çatışma Veri Programı verilerinin kullanıldığı araştırmanın 1946-2023 küresel çatışmaları ele aldığı kaydedildi.

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