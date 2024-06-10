2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
Dünya genelinde gerilim ve şiddetin artmasıyla 2023, en fazla silahlı çatışmaların yaşandığı yıllardan biri olarak kayıtlara geçti
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Norveç'teki Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü (PRIO) tarafından yapılan araştırmada, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana 2023'ün dünya genelinde şiddetin ve en fazla silahlı çatışmaların yaşandığı yıllardan biri olduğu belirtildi.
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Araştırmada, geçen yıl 28'i Afrika kıtasında olmak üzere dünya genelinde 59 çatışmanın yaşandığı vurgulandı.
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Araştırma lideri Siri Aas Rustad, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, dünyadaki şiddet tüm zamanların en yüksek seviyesinde." ifadelerini kullandı.
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Çatışmaların giderek daha karmaşık hale geldiğini belirten Rustad, farklı ülkelerin yanı sıra aynı ülkede de çok sayıda çatışmanın yaşanabildiğini aktardı.
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Araştırmada, son 3 yılda çatışmalarda ölenlerin sayısının son 30 yılda aynı durumdan ölenlerden fazla olduğu vurgulandı.
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2023'te 122 binden fazla insanın çatışmalarda hayatını kaybettiği hatırlatılan araştırmada, geçen yıl içerisinde 3 ay gibi kısa bir sürede Ukrayna'da 71 bin, Gazze'de 23 bin insanın hayatını kaybettiği kaydedildi.
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İsveç'teki Uppsala Üniversitesi Çatışma Veri Programı verilerinin kullanıldığı araştırmanın 1946-2023 küresel çatışmaları ele aldığı kaydedildi.