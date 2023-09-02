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        Haberler Magazin 2023'ün yaz aylarında gişelere bereket yağdı

        2023'ün yaz aylarında gişelere bereket yağdı

        Yaz ayları, sinema gişeleri açısından önceki döneme göre bir hayli bereketli geçti. Bilet ücretlerinin oldukça yükselmesine rağmen, izleyiciler filmlere ilgi gösterdi

        Mehmet Çalışkan
        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 02.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:14
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        • 1

          Türkiye'de yaz ayları, genellikle sinemada izleyici sayıları düşer. Bunun ana nedenlerinden biri, havaları değerlendirme adına kapalı yerlerde olmama arzusu. Bu nedenle gişede iddialı olabilecek Türk filmleri, yaz aylarında gösterime girmez.

          2023'ün yaz aylarında ise gişeler bir hayli yükseldi.

        • 2

          2022'nin de 2023'ün de yaz aylarında gösterime eşit sayıda küresel boyutta yüksek ilgi gören filmler girdi.

          Her iki yılda da izleyicilere eşit sayıda yüksek gişeli filmler sunulduğuna göre, 2023'ün yaz aylarında gişelerin yükselmesi, sinemaya olan ilginin artması olarak yorumlanabilir.

          Pandemi öncesinin son yılı olan 2019'un yaz aylarında toplam izleyici sayısı, 8.979.120 olmuştu. 2023'ün yaz aylarında pandemi öncesine biraz daha yaklaşıldı.

        • 3

          • 2022

          Haziran… 1.474.060

          Temmuz… 2.518.457

          Ağustos… 1.191.608

          TOPLAM… 5.184.125

        • 4

          • 2023

          Haziran… 2.173.533

          Temmuz… 3.116.392

          Ağustos… 1.894.945

          TOPLAM… 7.184.870

        • 5

          2023’ün yaz aylarında izleyici sayısındaki artış, önceki yılın aynı dönemine göre; yüzde 38.59 arttı.

        • 6

          2022’nin yaz aylarında en çok izlenen 5 film;

          • Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü

          Küresel Hasılat… 760.928.081 $

          Türkiye İzleyici Sayısı… 1.229.668

          • Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi

          Küresel Hasılat… 939.628.210 $

          Türkiye İzleyici Sayısı… 1.194.447

          • Jurassic World: Hâkimiyet

          Küresel Hasılat… 1.001.978.080 $

          Türkiye İzleyici Sayısı… 483.842

          • DC Süper Evciller Takımı

          Küresel Hasılat… 207.557.117 $

          Türkiye İzleyici Sayısı… 179.278

          • Mutlu Oyuncak Dükkânı

          Küresel Hasılat… -

          Türkiye İzleyici Sayısı… 155.860

          TÜRKİYE TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 3.243.095

        • 7

          2023’ün yaz aylarında en çok izlenen 5 film;

          • Oppenheimer

          Küresel Hasılat… 788.186.568 $

          Türkiye İzleyici Sayısı… 1.593.151

          • Barbie

          Küresel Hasılat… 1.345.183.126 $

          Türkiye İzleyici Sayısı… 1.363.185

          • Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş

          Küresel Hasılat… 689.332.491 $

          Türkiye İzleyici Sayısı… 564.502

          • Meg 2: Çukur

          Küresel Hasılat… 354.618.216 $

          Türkiye İzleyici Sayısı… 382.111

          • Elemental: Doğanın Güçleri

          Küresel Hasılat… 469.538.240 $

          Türkiye İzleyici Sayısı… 315.901

          TÜRKİYE TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 4.218.850

        • 8

          2023'ün yaz aylarında gösterime girip en çok izlenen 5 filmin toplam hasılatı, önceki yılın aynı dönemine göre; yüzde 30.08 arttı.

        • 9

          2023 ile 2022’nin ilk 8 ayının gişelerini karşılaştıracak olursak; yüzde 19.3 azalma yaşandı.

          • 2022

          Film Sayısı… 377

          Toplam İzleyici Sayısı… 26.503.378

          Toplam Hasılat... 822.738.974 TL

          Bilet Ücreti Ortalaması… 31.04 TL

          • 2023

          Film Sayısı… 345

          Toplam İzleyici Sayısı… 21.399.119

          Toplam Hasılat... 1.718.916.634 TL

          Bilet Ücreti Ortalaması… 80.33 TL

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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        Balık
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