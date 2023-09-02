2023'ün yaz aylarında gişelere bereket yağdı
Yaz ayları, sinema gişeleri açısından önceki döneme göre bir hayli bereketli geçti. Bilet ücretlerinin oldukça yükselmesine rağmen, izleyiciler filmlere ilgi gösterdi
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Türkiye'de yaz ayları, genellikle sinemada izleyici sayıları düşer. Bunun ana nedenlerinden biri, havaları değerlendirme adına kapalı yerlerde olmama arzusu. Bu nedenle gişede iddialı olabilecek Türk filmleri, yaz aylarında gösterime girmez.
2023'ün yaz aylarında ise gişeler bir hayli yükseldi.
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2022'nin de 2023'ün de yaz aylarında gösterime eşit sayıda küresel boyutta yüksek ilgi gören filmler girdi.
Her iki yılda da izleyicilere eşit sayıda yüksek gişeli filmler sunulduğuna göre, 2023'ün yaz aylarında gişelerin yükselmesi, sinemaya olan ilginin artması olarak yorumlanabilir.
Pandemi öncesinin son yılı olan 2019'un yaz aylarında toplam izleyici sayısı, 8.979.120 olmuştu. 2023'ün yaz aylarında pandemi öncesine biraz daha yaklaşıldı.
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• 2022
Haziran… 1.474.060
Temmuz… 2.518.457
Ağustos… 1.191.608
TOPLAM… 5.184.125
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• 2023
Haziran… 2.173.533
Temmuz… 3.116.392
Ağustos… 1.894.945
TOPLAM… 7.184.870
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2023’ün yaz aylarında izleyici sayısındaki artış, önceki yılın aynı dönemine göre; yüzde 38.59 arttı.
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2022’nin yaz aylarında en çok izlenen 5 film;
• Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü
Küresel Hasılat… 760.928.081 $
Türkiye İzleyici Sayısı… 1.229.668
• Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi
Küresel Hasılat… 939.628.210 $
Türkiye İzleyici Sayısı… 1.194.447
• Jurassic World: Hâkimiyet
Küresel Hasılat… 1.001.978.080 $
Türkiye İzleyici Sayısı… 483.842
• DC Süper Evciller Takımı
Küresel Hasılat… 207.557.117 $
Türkiye İzleyici Sayısı… 179.278
• Mutlu Oyuncak Dükkânı
Küresel Hasılat… -
Türkiye İzleyici Sayısı… 155.860
TÜRKİYE TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 3.243.095
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2023’ün yaz aylarında en çok izlenen 5 film;
• Oppenheimer
Küresel Hasılat… 788.186.568 $
Türkiye İzleyici Sayısı… 1.593.151
• Barbie
Küresel Hasılat… 1.345.183.126 $
Türkiye İzleyici Sayısı… 1.363.185
• Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş
Küresel Hasılat… 689.332.491 $
Türkiye İzleyici Sayısı… 564.502
• Meg 2: Çukur
Küresel Hasılat… 354.618.216 $
Türkiye İzleyici Sayısı… 382.111
• Elemental: Doğanın Güçleri
Küresel Hasılat… 469.538.240 $
Türkiye İzleyici Sayısı… 315.901
TÜRKİYE TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 4.218.850
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2023'ün yaz aylarında gösterime girip en çok izlenen 5 filmin toplam hasılatı, önceki yılın aynı dönemine göre; yüzde 30.08 arttı.
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2023 ile 2022’nin ilk 8 ayının gişelerini karşılaştıracak olursak; yüzde 19.3 azalma yaşandı.
• 2022
Film Sayısı… 377
Toplam İzleyici Sayısı… 26.503.378
Toplam Hasılat... 822.738.974 TL
Bilet Ücreti Ortalaması… 31.04 TL
• 2023
Film Sayısı… 345
Toplam İzleyici Sayısı… 21.399.119
Toplam Hasılat... 1.718.916.634 TL
Bilet Ücreti Ortalaması… 80.33 TL
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