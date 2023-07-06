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Temmuz maaş zamlarıyla birlikte 2023 bekçi maaşları gündemdeki yerini aldı. TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda bekçi olarak görev yapanlar, en düşük memur maaşıyla bekçi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırılmaya başlandı. Peki, "En düşük bekçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 2023 bekçi maaşları...

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TEMMUZ AYI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan açıklamada, "En düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir." ifadeleri yer alırken refah payı dahil edildiğinde bekçi maaşının ne kadar olacağı, resmi açıklamanın ardından belirlenmiş olacak.

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2023 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR? 2023 yılı için halihazırda bekçi maaşları şu şekilde: İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12.036 TL Lise mezunu bekçi maaşı: 12.464 TL Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14.196 TL Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL'yi bulmaktadır. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. İlkokul mezunu en düşük bekçi maaşı 12 bin TL'dir.