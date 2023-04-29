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2023 MSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 30 bin 62 personel alımı branş dağılımı

Gelen son dakika bilgilerine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 bin 62 personel alımı yapacak. Konuyla alakalı açıklamalarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Yapılan açıklamanın ardından MSB personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları gündemi meşgul etmeye başladı. Merak edilen, "2023 MSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Giriş: 29.04.2023 - 22:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MSB personel alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bakan Akar, bu sene 30 bin 62 personel alınacağını aktardı. MSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, MSB 30 bin 62 personel alımı yapıyor! 2023 MSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

  • MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

    Milli Savunma Bakanlığı MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru tarihine ilişkin resmi bir duyuru gelmedi. MSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımına ilişkin açıklamanın yakın bir zamanda yapılacağı öngörülüyor.

  • MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

    Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, MSB personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar,  “Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askerî öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan’da yapılacak askerî öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Millî Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

  • MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. MSB personel alımı başvuruları için detaylı bilgi geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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