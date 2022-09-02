2023 Kurban Bayramı ne zaman?

2022 yılının tüm dini günleri gerçekleşti. Artık gözler 2023 yılının dini takvimine döndü. En uzun dini bayram olan Kurban Bayramı, 2023 yılında ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek ve hangi günlere denk gelecek? İşte, 2023 yılı Kurban Bayramı'na dair tüm tarihler... 2023 YILINDA KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2023 Kurban Bayramı'nın arife günü 27 Haziran gününe denk geliyor. Toplamda 4 gün süren Kurban Bayramı, 2023 yılında; 27 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.

2023 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR? 27 Haziran arife: Salı 28 Haziran, bayramın ilk günü: Çarşamba 29 Haziran, bayramın ikinci günü: Perşembe 30 Haziran, bayramın üçüncü günü: Cuma 1 Temmuz, bayramın dördüncü günü: Cumartesi

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? Henüz resmî bir açıklama gelmese de Salı günü başlayacak Kurban Bayramı tatilinin, hafta sonu ile birleştirileceği öngörülüyor. 26 Haziran Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesiyle birlikte 2023 yılı Kurban Bayramı'nın 9 gün olması bekleniyor.