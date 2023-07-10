2023 KPSS ne zaman? KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav tarihleri
KPSS başvuruları 16 - 29 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru tarihlerinin sona ermesinin ardından gözler KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav tarihlerine çevrildi. Memur olma hayaliyle sınava katılım gösterecek olan adaylar sınava kısa bir süre kala çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ile KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumu sınav tarihleri...
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 29 Mayıs tarihi itibarıyla sona eren başvuruların ardından KPSS tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Adayların merakla beklediği KPSS sınav giriş belgeleri, genel olarak sınavdan 10 gün önce yayınlanmaktadır. Bilindiği üzere KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları bu yıl yapılmacak. Peki, "KPSS Lisans Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav ne zaman?" İşte detaylar...
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2023 KPSS GEÇ BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
KPSS başvuruları 16 ila 29 Mayıs arasında gerçekleşti
KPSS geç başvuruları ise 6 ile 7 Haziran 2023 tarihleri arasında alındı.
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2023 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,
Genel Yetenek-Genel Kültür: 23 Temmuz 2023, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri: 23 Temmuz 2023, Saat: 14.45, 100 dakika
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KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 29 Temmuz 2023, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 29 Temmuz 2023, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 30 Temmuz 2023, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 6 Ağustos 2023, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati: 14.45.
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2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.