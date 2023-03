iHeartRadio Ödülleri sahiplerini buldu

YILIN ŞARKISI

About Damn Time- Lizzo

Anti-Hero- Taylor Swift - KAZANAN

As It Was- Harry Styles

Big Energy- Latto

Enemy (from the series Arcane League of Legends)- Imagine Dragons

First Class- Jack Harlow

Ghost- Justin Bieber

Heat Waves – Glass Animals

Industry Baby – Lil Nas X & Jack Harlow

Woman – Doja Cat

YILIN ŞARKICISI

Beyoncé

Doja Cat

Drake

Dua Lipa

Harry Styles - KAZANAN

Jack Harlow

Justin Bieber

Lizzo

Taylor Swift

The Weeknd

YILIN EN İYİ GRUBU/İKİLİSİ

AJR

Black Eyed Peas

Blackpink

Glass Animals

Imagine Dragons - KAZANAN

Måneskin

OneRepublic

Parmalee

Red Hot Chili Peppers

Silk Sonic

EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)”- Elle King & Miranda Lambert

Cold Heart- Elton John & Dua Lipa

half of my hometown- Kelsea Ballerini ft. Kenny Chesney

I Like You (A Happier Song) – Post Malone ft. Doja Cat

Industry Baby – Lil Nas X & Jack Harlow

One Right Now- Post Malone & The Weeknd

Sweetest Pie – Megan Thee Stallion & Dua Lipa

Unholy – Sam Smith & Kim Petras - KAZANAN

Wait For U – Future ft. Drake & Tems

You Right – Doja Cat ft. The Weeknd

EN İYİ YENİ POP ŞARKICISI

Dove Cameron

Gayle

Jax - KAZANAN

Nicky Youre

Steve Lacy

YILIN COUNTRY ŞARKISI

Buy Dirt – Jordan Davis ft. Luke Bryan

half of my hometown – Kelsea Ballerini ft. Kenny Chesney

She Had Me At Heads Carolina – Cole Swindell - KAZANAN

The Kind of Love We Make” – Luke Combs

Wasted On You – Morgan Wallen

YILIN COUNTRY ŞARKICISI

Carrie Underwood

Jason Aldean

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen - KAZANAN

YILIN HİP-HOP ŞARKISI

F.N.F. (Let’s Go)- Hitkidd & GloRilla

First Class – Jack Harlow

Girls Want Girls – Drake ft. Lil Baby

Super Gremlin- Kodak Black

Wait for U – Future ft. Drake & Tems - KAZANAN

YILIN HİP-HOP ŞARKICISI

Drake - KAZANAN

Future

Kodak Black

Lil Baby

Moneybagg Yo

YILIN R&B ŞARKISI

Break My Soul – Beyoncé

Free Mind – Tems

Hrs And Hrs – Muni Long

I Hate U- SZA - KAZANAN

Smokin Out The Window – Silk Sonic

YILIN R&B ŞARKICISI

Blxst

Muni Long

Silk Sonic

SZA - KAZANAN

Yung Bleu

YILIN ALTERNATİF MÜZİK ŞARKISI

Black Summer- Red Hot Chili Peppers

Edging- Blink-182

Enemy (from the series Arcane League of Legends)- Imagine Dragons - KAZANAN

Heat Waves- Glass Animals

Running Up That Hill (A Deal With God)- Kate Bush

YILIN ALTERNATİF MÜZİK ŞARKICISI

Imagine Dragons

Måneskin

Red Hot Chili Peppers - KAZANAN

twenty one pilots

Weezer

YILIN ROCK ŞARKISI

Black Summer- Red Hot Chili Peppers - KAZANAN

Patient Number 9- Ozzy Osbourne ft. Jeff Beck

Planet Zero- Shinedown

So Called Life- Three Days Grace

Taking Me Back- Jack White

YILIN ROCK ŞARKICISI

Ghost

Papa Roach - KAZANAN

Red Hot Chili Peppers

Shinedown

Three Days Grace