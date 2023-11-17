AÖF sınav yerleri giriş belgesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sene yüz yüze yapılacak olan vize sınavlarına artık sayılı günlerin kalmasıyla AÖF sınav yerleri araştırması sıklaştı. Üç oturumda gerçekleşecek olan sınavlar öncesi "AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar...