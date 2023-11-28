BİRİNCİLİK MÜZİSYEN KANGURUYA

Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışma, 2015 yılından bu yana düzenleniyor. Bu yılın ödülleri 85 ülkeden 1842 kişinin sunduğu toplam 5 bin 300 fotoğraf arasından seçildi. Kazanan fotoraflar internette yapılan oylama ile belli oldu.

Moore'un hayali gitar çalıyormuş gibi görünen kanguruyu ölümsüzleştirdiği an, genel kategoride birinciliğe kavuşmasını sağladı. Moore aldığı birincilik sayesinde Kenya Safarisi, ThinkTank'ten kamera çantası ve Tanzanya'daki Wonder Workshop'ran el yapımı bir ödülün sahibi oldu.