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        Haberler Dünya 2023 en komik yaban hayatı fotoğrafları kazananları açıklandı: İşte birbirinden eğlenceli vahşi doğa fotoğrafları

        2023'ün en komik yaban hayatı fotoğrafları kazananları: İşte birbirinden komik vahşi doğa fotoğrafları

        2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu. Avustralyalı fotoğrafçı Jason Moore bu yıl büyük ödülün sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:40
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        • 1

          BİRİNCİLİK MÜZİSYEN KANGURUYA

          Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışma, 2015 yılından bu yana düzenleniyor. Bu yılın ödülleri 85 ülkeden 1842 kişinin sunduğu toplam 5 bin 300 fotoğraf arasından seçildi. Kazanan fotoraflar internette yapılan oylama ile belli oldu.

          Moore'un hayali gitar çalıyormuş gibi görünen kanguruyu ölümsüzleştirdiği an, genel kategoride birinciliğe kavuşmasını sağladı. Moore aldığı birincilik sayesinde Kenya Safarisi, ThinkTank'ten kamera çantası ve Tanzanya'daki Wonder Workshop'ran el yapımı bir ödülün sahibi oldu.

        • 2

          BALE YAPAN SU SAMURU

          Yarışmaya Singapur'dan katılan Over Kwer'in bale yapıyormuş gibi görünen su samuru fotoğrafı da ödül alanlar arasında yer aldı.

        • 3

          SUYA DÜŞEN KUŞ

          İtalyan Vittorio Ricci'nin talihsiz bir şekilde suya düşen kuş fotoğrafı da Spectrum Fotoğraf Havadaki Canlılar Ödülü'nün sahibi oldu.

        • 4

          ANLAŞMAZLIK

          Polonyalı fotoğrafçı Jacek Stankiewicz'in "Anlaşmazlık" isimli fotoğrafı Affinity Fotoğraf 2 Halkın Tercihi Ödülü'ne layık görüldü.

        • 5

          ORMAN GÜZELİ

          Belçikalı Delphine Casimir'in Endonezya'da çekitği "Yağmur Ormanı Güzeli" fotoğrafı mansiyon ödülüne layık görüldü.

        • 6

          PAZARTESİ SENDROMU

          Bir diğer ödül ise ABD'li fotoğrafçı John Blumenkamp ve baykuşun "Pazartesi sıkıntısı" adlı konseptine ait.

        • 7

          Avustralya Melbourne'de Lara Mathews tarafından çekilen kangurular ödül listesine girmeyi başaran fotoğraflardan birisi.

        • 8

          Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" konseptli sincap fotoğrafı.

        • 9

          Amerikalı fotoğrafçı Dakota Vaccaro'nun "Kusura bakmayın efendim ama sanırım sigara içmek biraz fazla gençsiniz" adlı fotoğrafı.

        • 10

          Fransız fotoğrafçı Jacques Poulard'dan "Kartopu" adlı fotoğraf çalışması.

        • 11

          Wendy Kaveney'nin "Dün burada olmayan" fotoğraf çalışması.

        • 12

          Hintli fotoğrafçı Pratick Mondal'ın "Sağ bak Bro" adlı çalışması.

        • 13

          İngiliz fotoğrafçı Brian Matthews'in "Aşağı bakma" adlı fotoğraf çalışması.

        • 14

          İngiliz fotoğrafçı Zoe Ashdown'un "Aile albümü için bir tane!" adlı fotoğraf çalışması.

        • 15

          İsrailli fotoğrafçı Tzahi Finkelstein'ın "Mutlu kaplumbağa" çalışması.

          Kaynak: Comedy Wild Life Photo

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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