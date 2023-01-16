24 Nisan 2023 - 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Mayıs 2023 - 28 Temmuz 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
04 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi