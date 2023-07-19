AÖL 3. dönem sınav takvimi belli oldu. AÖL kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından AÖL 3. dönem sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir. Peki, "2023 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak?" İşte AÖL 3. dönem sınavları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...