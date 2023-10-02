Milyonlarca öğrenci için ilk ders zili 11 Eylül Pazartesi günü çaldı. Derslerin başlamasının ardından tatil planı yapan öğrenci ve veliler ilk ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, "İlk ara tatil ne zaman, kaç gün tatil olacak?" İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile ara tatil, sömestr ve okulların kapacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...