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        Haberler Gündem 2023-2024 AÖL 1. Dönem sınav takvimi: AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?

        2023-2024 AÖL 1. Dönem sınav takvimi: AÖL sınavları ne zaman?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül - 16 Ekim tarihleri tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yapan açık lise öğrencileri, AÖL 1. dönem sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, nasıl olacak? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte 2023-2024 AÖL 1. Dönem sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 01:05 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:05
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        • 1

          AÖL kayıt sürecinin sona ermesinin ardından gözler, AÖL 1. dönem sınav tarihlerine çevrildi. Öğrenciler tarafından merakla beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlı'ndan geldi. MEB 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı AÖL 1. dönem sınav tarihlerini duyurdu. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, nasıl olacak? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte AÖL sınav takvimi...

        • 2

          AÖL YENİ KAYIT SÜRECİ SONA ERDİ!

          Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

        • 3

          AÖL SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

          AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

          1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 10.00'da

          2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 14.00'te

          3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar saat 10.00'da

        • 4

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime sunulacak.

        • 5

          AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

          Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını belirten Tekin; "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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