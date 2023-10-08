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        Haberler Gündem 2023-2024 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme nasıl yapılır?

        2023-2024 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

        AÖF kayıt yenileme işlemleri 2 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Hatırlanacağı gibi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Açıköğretim Fakültesi akademik takviminin paylaşılmasının ardından AÖF son kayıt yenileme tarihi de açıklık kazandı. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 00:20 Güncelleme: 08.10.2023 - 00:20
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        • 1

          Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri sürüyor. Henüz kaydını yenilemeyen öğrenciler, AÖF kayıt yenileme işlemlerinin sona ereceği tarihi gündemine aldı. AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Peki, "2023-2024 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme nasıl yapılır?" İşte detaylar...

        • 2

          AÖF ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başladı.

          AÖF, İkstisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri: 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

        • 3

          Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

        • 4

          AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

          AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girebilir.

          Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

        • 5

          AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

          Ders seçimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Öğrenciler ders seçimlerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapabilir. Ders seçimleri kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22.00'de sona erecek.

          2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ise bahar döneminde ders seçimlerini kendileri yapacak.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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