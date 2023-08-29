2023 - 2024 açık lise kayıt tarihleri: AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi yeni dönem kayıt tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, 2023-2024 takviminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmasının ardından netlik kazanacak. Hatırlanacağı üzere 9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavları 25 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. İşte 2023 - 2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni dönem ve kayıt işlemlerinin başlayacağı tarih...
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AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine çevrildi. Açık Öğretim Lisesi için ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, "AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt yenileme tarihi açıklandı mı?" İşte AÖL kayıt tarihleri...
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AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından AÖL sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklandı.
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AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.
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Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.
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2023-2024 AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine ilişkin henüz resmi bir duyuru yayımlamadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 takviminin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.
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AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında gerçekleştirilecek. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
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AÖL KAYIT BELGELERİ
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
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b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.