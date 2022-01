2022’nin en popüler yabancı filmleri

12- Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında

(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’ta ve ‘Loki’ dizisinin ilk sezonunda yaşanan olayların sonrasını anlatan ‘Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında’, Marvel Sinematik Evreni’nin 28’nci filmi olarak gösterime girecek. ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’ta tanık olduğumuz gibi Doktor Strange’in büyüsü maksadını aşmış ve paralel evrenler birbirine karışmıştır. Öyle ki paralel evrenlerden gelen Strange’ler bile karşı karşıya gelmek üzeredir. Strange (Benedict Cumberbatch), Wong (Benedict Wong) ve Wanda Maximoff’un (Elizabeth Olsen) yardımıyla sorunları çözmeye çalışır. Yönetmen koltuğunda, 2000’lerin başındaki Örümcek-Adam üçlemesinden tanıdığımız, 2013’ten bu yana sinema filmi çekmeyen Sam Raimi oturuyor.

Gösterim tarihi: 6 Mayıs