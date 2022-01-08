2022’nin en popüler yabancı filmleri

6- The Batman

2015’teki ilk plan, Genişletilmiş DC Evreni’nde Batman’i canlandıran Ben Affleck’in oynayacağı ve yöneteceği bir film yapmaktı. Muhtelif anlaşmazlıklar nedeniyle Ben Affleck’in 2017’de projeden ayrılmasının ardından yönetmenliğe Matt Reeves getirildi. Reeves, niyetini polisiye türünün ağır bastığı bir suç filmi çekmek olarak açıkladı. Bu arada, hikâyenin Genişletilmiş DC Evreni’nden kopmasına karar verildi ve Batman / Bruce Wayne rolünü Robert Pattinson üstlendi. Genç ve tecrübesiz Batman’in suça karşı mücadele ettiği ikinci yılda geçen filmde, The Riddler karakteri, Gotham City’nin önde gelen insanlarını hedef alan seri cinayetler işliyor. Batman onu yakalamaya çalışırken şehri saran yozlaşmış düzenin hiç beklemediği yerlere kadar uzandığını görüyor. Senaryosunu Peter Craig’in yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis ve Colin Farrell gibi isimler yer alıyor. Başarılı olursa, iki filmin yanı sıra bir TV dizisi de planlanıyor.

Gösterim tarihi: 4 Mart