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2022’nin en popüler yabancı filmleri

Pandemi koşullarının sürmesine ve Omicron’a rağmen Hollywood’un 2022’den beklentileri yüksek. İşte 2022’nin ilk 5 ayında gösterime girecek iddialı prodüksiyonlar. Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar’ın yazısı.

08.01.2022 - 09:09 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • 1- Çığlık
    (Scream)

    1996’da başlayan serinin beşinci filmi… ‘Çığlık 5’ olarak da biliniyor ama Türkiye dahil birçok ülkede ‘Çığlık’ olarak gösterime girecek. İlk filmin yazarı Kevin Williamson’ın yapımcı olarak yer aldığı ‘Çığlık’ı James Vanderbilt ve Guy Busick yazdı. Wes Craven’ın yönetmen koltuğunu Matt Bettinelli-Olpin ile Tyler Gillett’a bıraktığı film, 2011 tarihli ‘Çığlık 4’ filminin devamı niteliğini taşıyor. Serinin önceki filmlerinde yer alan Neve Campbell, David Arguette, Courteney Cox gibi oyuncuların da karşımıza geleceği ‘Çığlık’ta, Ghostface maskesini takan yeni ve gizemli bir katilin gençleri öldürmesine tanık olacağız. Başlıca rollerde Melissa Barrera, Msano Gooding, Jenna Ortega ve Jack Quaid’i seyredeceğiz.
    Gösterim tarihi: 14 Ocak

  • 2 - Moonfall

    ‘Independence Day’, ‘The Day After Tomorrow’, ‘2012’, ‘White House Down’ gibi aksiyon filmleriyle tanınan Roland Emmerich’in yönettiği ‘Moonfall’, bir bilimkurgu macerası. Emmerich’in Kanada’da 140 milyon dolarlık bütçeyle çektiği ‘Moonfall’, sinema tarihinin en pahalı bağımsız yapımlarından biri olarak anılıyor. Ay’ın yörüngesinden çıkması ve Yeryüzü’ne çarpma olasılığının belirmesi üzerine iki astronot ve bir komplo teorisyeni, dünyayı kurtarmak için iş birliği yaparlar. Filmde rol alan oyuncular arasında Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Donald Sutherland gibi isimler dikkat çekiyor. 
    Gösterim tarihi: 4 Şubat

  • 3- Uncharted

    Aynı adlı video oyundan sinemaya uyarlanan filmi Ruben Fleischer yönetti. Örümcek-Adam / Peter Parker olarak tanıdığımız Tom Holland’ın hazine avcısı Nathan Drake’i canlandırdığı filmde Mark Wahlberg de genç Nathan’ın ‘ustası’ Victor Sullivan’ı oynuyor. 2008’den bu yana geliştirilen ama 2017’ye kadar bir türlü hayata geçirilemeyen projenin ilk halinde Wahlberg’in Nathan Drake’i canlandırması planlanıyordu. Filmde Nathan Drake ve Victor ‘Sully’ Sullivan ipuçlarını takip ederek daha önce hiç kimsenin bulmadığı kadar değerli bir hazinenin peşine düşüyorlar. Hazineyi ararken Nathan’ın uzun süredir kayıp olan ağabeyinin izlerini de takip ediyorlar. Filmin kötü adamı rolünde Antonio Banderas var. 
    Gösterim tarihi: 11 Şubat

  • 4- Marry Me

    Müzik hayatında da işbirliği yaptığı sevgilisinin (Maluma) kendisini aldattığını öğrenen pop star Kat Valdez (Jennifer Lopez), verdiği konser sırasında kalabalığın arasında bulunan ve önceden tanımadığı Charlie Gilbert (Owen Wilson) ile evlenmeye karar verir… Bobby Crosby’nin internette yayınlanan aynı adlı resimli romanından sinema uyarlanan filmi Kat Coiro yönetti. 2019 yılında yeni şarkısı ‘Medicine’in tanıtım çalışmaları sırasında verdiği bir söyleşide Jennifer Lopez, bir sonraki albümünün yeni bir filmle birlikte geleceğini söylemişti. Lopez ve Maluma’nın söyleyeceği şarkılarla öne çıkan ‘Marry Me’, 2022’nin merakla beklenen romantik komedilerinden biri. 
    Gösterim tarihi: 11 Şubat

  • 5- Nil’de Ölüm
    (Death on the Nile)

    Çok satan polisiyeleriyle tüm dünyada tanınan Agatha Christie’nin 1937’de yayımlanan romanı ‘Nil’de Ölüm’, ilk olarak 1978 yılında sinemaya uyarlandı. 44 yıl sonra gelen yeni adaptasyonun senaryosu Michael Green’in imzasını taşıyor. Yönetmen ise filmde Belçikalı detektif Hercul Poirot’yu canlandıran Kenneth Branagh… Film, Nil nehrinde yolculuk yapan gemide işlenen cinayetleri konu alıyor. 2017’de seyircilerle buluşan, Kenneth Branagh’ın yönettiği ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’in ulaştığı başarının ardından hazırlıklarına hız verilen filmde Wonder Woman ile tanıdığımız Gal Gadot, Armie Hammer ve Annette Bening gibi isimler rol alıyor. Pandemi nedeniyle gelen ertelemelerin ardından, nihayet 20 Aralık olarak belirlenen vizyon tarihi, Armie Hammer ile ilgili cinsel taciz suçlamaları nedeniyle revize edilmişti. 
    Gösterim tarihi: 11 Şubat

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