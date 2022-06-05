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2022 yazının en popüler 10 filmi

Sinema salonlarının pandemi sonrasındaki ilk yaz sezonundan beklentileri yüksek. İşte Türkiye’de 2 Eylül tarihine kadar gösterime girecek 10 popüler yabancı film! Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

05.06.2022 - 00:03 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  •  JURASSIC WORLD: HAKİMİYET
    (Jurassic World Dominion)

    Seyircilerle ilk kez 1993’te buluşan Jurassic Park serisinin altıncı, 2015’te başlayan Jurassic World üçlemesinin ise son filmi… Üçlemenin ilk filmini yöneten Colin Trevorrow’un öykü ve senaryo yazımına da katıldığı ‘Jurassic World: Hakimiyet’, 2018’te seyrettiğimiz ‘Jurassic World: Yıkılmış Krallık’ın (Jurassic World: Fallen Kingdom) devamı niteliğini taşıyor. Laboratuvarda üretilen dinozorlar, artık sadece kontrol altındaki belirli alanlarda değil Yeryüzü’nün farklı bölgelerinde hayatlarını sürdürürler. Gezegenin tarihinde ilk kez insanlar ve dinozorlar hassas bir denge içinde doğal yaşamı paylaşmaktadırlar. Jurassic World üçlemesinin önceki iki filminde başrollerde karşımıza çıkan Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard’a, 1993 tarihli ‘Jurassic Park’ta oynayan Laura Dern, Jeff Goldblum ve Sam Neill eşlik ediyor. 
    Gösterim tarihi: 10 Haziran 

  •  YAŞAMAYA BAK
    (C’mon C’mon)

    2010’da ‘Yeni Başlayanlar’ (Beginners), 2016’da ‘20th Century Woman’ ile adından söz ettiren Mike Mills’in yazıp yönettiği ‘C’mon C’mon’, genç yeğeni (Woody Norman) ile ülkeyi gezen radyo muhabiri Johnny’nin hikâyesini anlatıyor. Başrollerinde Joaquin Phoenix ve Gaby Hoffman’ın oynadığı film, dünya prömiyerini yaptığı Telluride Film Festivali’nde eleştirmenlerden aldığı yüksek notlarla öne çıktı. Siyah beyaz olarak çekilen filmin Oscar’a aday olmaması, çoğu kişi tarafından eleştirilmişti. ‘Yaşamaya Bak’ın Türkiye’nin aksine birçok ülkede geçtiğimiz beş ay içinde seyircilerle buluştuğunu da belirtelim. 
    Gösterim tarihi: 17 Haziran

  •  ELVIS

    Avustralyalı yönetmen Baz Luhrmann’ın 1992’de ‘Strictly Ballroom’ ile başlayan başarılı kariyeri boyunca çektiği altıncı uzun metrajlı sinema filmi, ABD’nin efsane müzisyeni Elvis Presley’in hayatından yaklaşık 20 yıllık bir süreci karşımıza getiriyor. Luhrmann’ın senaryo yazımında da yer aldığı film, Presley’in çocukluk yıllarından başlayarak pop star ve sinema yıldızı olduğu dönemleri anlatıyor. Elvis Presley rolünde Austin Butler’ı izleyeceğimiz film, yıldızın menajeri Albay Tom Parker (Tom Hanks) ile olan karmaşık ilişkisine odaklanıyor. Dünya prömiyerini 25 Mayıs’ta Cannes Film Festivali’nde yapan ‘Elvis’, eleştirmenlerden genellikle olumlu tepkiler aldı. Herkesin üstünde anlaştığı nokta, başroldeki Austin Butler’ın başarılı performansı oldu. 
    Gösterim tarihi: 24 Haziran 

  • SİYAH TELEFON
    (The Black Phone)

    Dünya prömiyerini geçtiğimiz sonbaharda ABD’de Fantastic Fest’te yapan ve seyircilerle eleştirmenlerden olumlu tepkiler alan ‘Siyah Telefon’, haziran ayı içinde Türkiye dahil birçok ülkede gösterime girecek. Joe Hill’in 2004 tarihli kısa hikâyesinden uyarlanan film, çocukları hedef alan bir seri katil tarafından yakalanarak ses geçirmez bir bodruma kilitlenen 13 yaşındaki Finney’nin yaşam mücadelesine odaklanıyor. Finney, odadaki gizemli telefon aracılığıyla katilin önceki kurbanlarıyla iletişime geçiyor. Hepsi birlikte Finney’i kurtarmaya çalışıyorlar. ‘Sinister’ ve ‘Doctor Strange’ gibi filmleriyle tanıdığımız Scott Derrickson’un yönettiği ‘Siyah Telefon’da katili Ethan Hawke, canını kurtarmaya çalışan çocuğu ise Mason Thames canlandırıyor. 
    Gösterim tarihi: 24 Haziran 

  • MİNYONLAR 2: GRU’NUN YÜKSELİŞİ
    (Minions: The Rise of Gru)

    Bizde ‘Çılgın Hırsız’ olarak bilinen ‘Despicable Me’ serisinin beşinci, minyonların ise kendi adlarını taşıyan ikinci ‘solo’ filmleri… 2015’te seyrettiğimiz ilk ‘Minyonlar’ın devamı niteliğini taşıyan filmde ilk ‘Çılgın Hırsız’da (2010) karşımıza ekip olarak çıkan Gru ile minyonların nasıl tanıştığını öğreneceğiz. Banliyöde büyüyen 12 yaşındaki Gru, gelecekte kötü olmayı hayal eden bir çocuktur. Hedefi, ‘Vicious 6’ olarak bilinen kötüler çetesine katılmaktır. Ama ilk görüşmesi iyi geçmez. Dahası Gru minyonların yardımıyla çetenin çok değer verdiği bir taşı çalınca düşman haline gelirler… Dünya prömiyerini 13 Haziran’da Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nde yapacak ‘Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi’nin orijinal versiyonunda Gru’yu Steve Carelli minyonları ise Peter Coffin seslendiriyor. 
    Gösterim tarihi: 1 Temmuz 

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