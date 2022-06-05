2022 yazının en popüler 10 filmi

MİNYONLAR 2: GRU’NUN YÜKSELİŞİ

(Minions: The Rise of Gru)

Bizde ‘Çılgın Hırsız’ olarak bilinen ‘Despicable Me’ serisinin beşinci, minyonların ise kendi adlarını taşıyan ikinci ‘solo’ filmleri… 2015’te seyrettiğimiz ilk ‘Minyonlar’ın devamı niteliğini taşıyan filmde ilk ‘Çılgın Hırsız’da (2010) karşımıza ekip olarak çıkan Gru ile minyonların nasıl tanıştığını öğreneceğiz. Banliyöde büyüyen 12 yaşındaki Gru, gelecekte kötü olmayı hayal eden bir çocuktur. Hedefi, ‘Vicious 6’ olarak bilinen kötüler çetesine katılmaktır. Ama ilk görüşmesi iyi geçmez. Dahası Gru minyonların yardımıyla çetenin çok değer verdiği bir taşı çalınca düşman haline gelirler… Dünya prömiyerini 13 Haziran’da Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nde yapacak ‘Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi’nin orijinal versiyonunda Gru’yu Steve Carelli minyonları ise Peter Coffin seslendiriyor.

Gösterim tarihi: 1 Temmuz