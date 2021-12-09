2022 Asgari ücret zammı için 3. toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde bugün gerçekleşti. Asgari ücret zammına göre değişecek GSS primlerine ilişkin merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz.

GSS PRİMLERİ NEDİR?

Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır. Sigortalı çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan, devlet memuru olan, isteğe bağlı sigortalı olan, Kurumdan aylık ve gelir alan, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.

2022 GSS PRİMLERİ NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, asgari ücret zammının ardından değişecek ödenekler hakkında merak edilenleri yazdı. Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre herhangi bir işte çalışmayıp, anne veya babasından dolayı “bakmakla yükümlü olunan” sıfatıyla sağlık hizmeti alamayanlar genel sağlık sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor. Primini kendileri ödeyenlerin sayısı 7.2 milyon kişiye ulaşıyor. GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında. 2021 yılında aylık 107.3 TL olan GSS primi, asgari ücret yüzde 40 artarsa 150 liraya ulaşacak.